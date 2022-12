Tagesausblick für 16.12.: DAX fällt auf 14.000 Punkte! Verfallstermin im Blickpunkt.

Am Dienstag jubelten die Investoren noch über die US-Inflationszahlen und schoben den DAX® kurzzeitig auf knapp 14.700 Punkte. Zwei Tage später herrscht Katerstimmung und der DAX® notiert rund 700 Punkte tiefer und verletzte dabei eine wichtige Unterstützungsmarke. Erwartungsgemäß drehten die Notenbanken der USA, Eurozone, Schweiz, Norwegen und Großbritannien an der Zinsschraube. Überraschend war jedoch, dass die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen andeutete und die EZB ab März 2023 die Anleihebestände schrittweise reduzieren will. Gleichzeitig erhöhte die EZB die Inflationserwartungen und senkte die Wachstumsprognose für 2023. Die Investoren reagierten verunsichert und drückten die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantik deutlich nach unten.

Während es an den Anleihemärkten in den USA dennoch ruhig blieb, sackten die Notierungen europäischer Staatsanleihen ab. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg dabei um 14 Punkte auf 2,08 Prozent. Die Anspannung an den Rentenmärkten hinterließ auch bei den Edelmetallen Spuren. Der Goldpreis sank unter die Marke von 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Palladium und Silber schlossen jeweils rund drei Prozent unter dem Vortageswert. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieß gestern an die obere Begrenzung des seit Mitte November gebildeten Abwärtstrends. Mit der heutigen Konsolidierung läßt der Ausbruch aus dem Trend nun erst einmal auf sich warten. Oberhalb von 83,60 US-Dollar könnten neue Kaufsignale generiert werden.