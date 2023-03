Tagesausblick für 16.3.: DAX bricht ein. EZB im Blickpunkt!

Nach einem verhaltenen Handelsbeginn brachen die europäischen Leitindizes deutlich ein. Druck kam vor allem vom Bankensektor. Im weiteren Verlauf kamen schwache US-Wirtschaftsdaten. So ist der New Yorker Konjunkturindex deutlicher als erwartet gefallen. Die vielbeachteten US-Einzelhandelsumsätze gaben im Februar ebenfalls nach. Die schwache Eröffnung an der Wall Street waren für DAX® und EuroSTOXX®50 keine Stütze. So schloss der DAX® mit einem Minus von rund 400 Punkten bei 14.830 Punkten und der EuroSTOXX®50 2,8 Prozent leichter bei 4.060 Punkten. Morgen richten sich die Blicke der Anleger auf die EZB-Zinsentscheidung. Es wird mehrheitlich mit einer Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet.

Die Nervosität an den Aktienmärkten spiegelte sich auch an den Rentenmärkten wider. Dabei sackte die Rendite 10jähriger deutscher Staatspapiere um 30 Basispunkte auf 2,15 Prozent ab. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am US-Anleihemarkt. Von den Umschichtungen in sichere Anlagen profitierten heute auch Gold und Silber. Dabei schob sich der Goldpreis auf 1.925 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis schielte zeitweise über die Marke von 22 US-Dollar. Schwache US-Daten und der Kurssturz an den Aktienmärkten setzten den Ölpreis ebenfalls unter Druck. So brach die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um rund fünf Prozent auf 73,50 US-Dollar ein.