Tagesausblick für 17.02.: DAX in enger Range seitwärts. Autobauer im Blickpunkt!

Nach einem freundlichen Beginn bröckelten die Tagesgewinne zügig wieder ab und die Leitindizes zahlreicher Europäer wie der DAX®, CAC®40 und der EuroStoxx®50 tauchten am Nachmittag sogar in die Verlustzone. Die Deeskalation rund um die Ukraine stützte die Märkte. Allerdings werden die Investoren die Geschehnisse weiter beobachten. Derweil rückte der Fokus heute zurück zu den Anleihemärkten. Die Zinsentwicklungen dürften in den kommenden Tagen die Börsenkurse maßgeblich beeinflussen.

Nach dem Renditeanstieg bei Staatspapieren zahlreicher Länder hat sich die Lage auf hohem Niveau stabilisiert. Wie die gestern veröffentlichten US-Preisdaten zeigten, bleibt der Inflationsdruck unvermindert hoch. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Daraus könnte möglicherweise abgelesen werden, ob im März mit einem kleinen Zinsschritt – sprich 25 BP – oder einem großen Schritt und damit einer Erhöhung um 50 BP zu rechnen ist. Die Notierungen von Gold und Silber fingen sich nach den gestrigen Rücksetzer heute wieder. Dies gilt auch für den Ölpreis. Ein Barrel Brent Crude Oil wurde heute erneut zu über 95 US-Dollar gehandelt.

Unternehmen im Fokus

Bayer erklärte heute auf einer Investorenkonferenz der Agrarsparte, aktuell an einem neuartigen Saatgut für niedrig wachsenden Mais zu forschen. Der Konzern verspricht sich einen Umsatz von einer Milliarde Euro allein in Amerika. Die sich verbessernde Stimmung in der Reisebranche gab der Aktie von Deutsche Lufthansa Aufwind. Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines will nach einem Gewinnsprung im Jahr 2021 die Dividende erhöhen. Die Aktie schob sich daraufhin über die Marke von EUR 200. Die Norma Group konnte 2021 Umsatz und EBIT gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Dabei profitierte der Hersteller von Verbindungslösungen von der wirtschaftlichen Erholung sowie den eingeleiteten Sparmaßnahmen. Der Batteriehersteller Varta legte heute zeitweise kräftig zu. Hintergrund waren Spekulationen über einen möglichen Großauftrag von Mercedes-Benz. Vitesco, die ehemalige Continentaltochter, gelang 2021 operativ die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Zudem legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund vier Prozent zu. Die überraschend guten Zahlen kamen bei den Investoren gut an.

Zu den stärksten Indizes zählte heute der Immobilienindex FTSE EPRA Nareit Eurozone Index Net TRI.

Morgen melden unter anderem Airbus, AirFranceKLM, Commerzbank, Dropbox, Gerresheimer, Kering, Nestlé, Sartorius und Walmart Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aurubis und Infineon laden zur Hauptversammlung. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht morgen Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa im Januar. Damit rücken die Aktien der Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus der Investoren. Wichtige Termine Deutschland – Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Dezember und Jahr 2021

Europa – EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin 1)

USA – Industrieindex Philly Fed, Februar

USA – Wohnbaubeginne, Januar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 12. Februar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.450/15.550/15.680/ Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/14.950/15.100/15.150/15.325 Punkte Nach einen freundlichen Handelsauftakt drehte der DAX® zügig nach Süden und sank dabei zeitweise auf 15.330 Punkte. Zum Handelsschluss konnte sich das Aktienbarometer vom Tagestief distanzieren. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gelang jedoch nicht. Die Widerstandszone zwischen 15.450 und 15.550 Punkten gilt es zu knacken. Gelingt dieser Ausbruch besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.680 Punkte. Bis dahin sollten Anleger immer wieder einen Blick auf die Unterseite werfen. Sinkt der Index unter 15.325 Punkte droht eine Konsolidierung bis 14.950/15.000 Punkte. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 12.11.2021–16.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.02.2015– 16.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

