Tagesausblick für 17.08.: DAX fehlen die Impulse. Airbus und Delivery Hero im Fokus!

Die europäischen Aktienindizes hangelten sich heute weiter nach oben. Gleichwohl fehlen signifikante Kaufimpulse. So fiel der ZEW-Index in Deutschland schwächer aus als von vielen Experten im Vorfeld erwartet und auch die US-Baubeginne im Juli lagen deutlich unter den Erwartungen. Damit treten Konjunktursorgen wieder stärker in den Vordergrund und dämpfen die Kauflaune der Investoren. So schloss der DAX® knapp 0,2 Prozent fester bei 13.840 Punkten. Morgen wird die erste Schätzung zum BIP in der Eurozone im zweiten Quartal veröffentlicht. Möglicherweise gibt sie Impulse.

An den Anleihemärkten blieb es hingegen ruhig. Die Renditen mittel- und langfristiger Staatspapiere stagnierten mehrheitlich im Bereich des Vortags. Bei den Edelmetallen hat sich hingegen der gestern eingeschlagene Konsolidierungskurs bestätigt. Während sich die Verluste bei Gold mit rund 0,2 Prozent noch im Rahmen hielten, schlossen die Notierungen für Palladium und Silber jeweils über ein Prozent leichter. Rezessionsängste drückten heute den Ölpreis wieder nach Süden. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil erreichte dabei die Unterkante des seit der ersten Augustwoche gebildeten Seitwärtstrends.

Unternehmen im Fokus

Malaysian Airlines hat 20 Großraumflugzeuge des Typs A330neo bestellt. Dies gab der Airbus-Aktie entsprechend Schwung, um sich von der 200-Tage-Durchschnittslinie weiter zu distanzieren. Bayer profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Der Essenslieferant Delivery Hero bestätigte, im dritten Quartal operativ die Gewinnschwelle erreichen zu wollen. Der MDAX-Wert sprang daraufhin um über sechs Prozent nach oben. Die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care notiert mit rund EUR 37 auf dem Stand von Anfang 2010. Heute bekam das Papier durch die Bestätigung der Bonitätseinstufung seitens Moodys Schwung nach oben. Ob dies jedoch der Beginn einer Trendwende ist, muss sich erst noch zeigen. Infineon-Chef Jochen Hanebeck deutete in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung an, dass er sich kleinere oder mittelgroße Übernahmen durchaus vorstellen könnte. Die Aktie reagierte allerdings kaum verändert auf diese Andeutungen.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der European Biotech Index und Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index.

Aus Europa werden morgen unter anderem Swiss Life und Uniper die Geschäftsbücher öffnen. Aus den USA meldet Cisco Systems Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) Deutschland, Juni 2022

BIP Euro-Zone Q2, erste Schätzung

US Einzelhandelsumsatz, Juli

Fed veröffentlicht das Protokoll der Zinssitzung vom 26. und 27. Juli 2022

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.770/13.900/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350/13.500 Punkte

Der DAX® hat bei 13.850 Punkten zunächst ein Zwischenhoch gebildet und damit eine Widerstandszone zwischen 13.850 und 14.100 Punkte errichtet. Die Kraft der Bullen hat in den zurückliegenden Tagen nachgelassen. Neue Aufwärtsimpulse sind erst oberhalb von14.100 Punkten zu erwarten. Solange diese Zone nicht überwunden ist, besteht das Risiko eines Rücksetzers bis 13.500 Punkte.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2021 – 16.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.08.2014– 16.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HP 19,29 15 12.896,726604 13.357,139744 Open End DAX® HB8MRA 20,22 20 13.127,005014 13.472,245246 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HR 1,60 -15 14.736,553054 14.275,298943 Open End DAX® HB8MRC 3,45 -20 14.506,276668 14.161,027283 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2022; 17:00 Uhr

