Tagesausblick für 17.3.: DAX schließt nach Zinserhöhung fester. Immo-Aktien brechen ein.

Die Bullen konnten nach den Tiefschlägen der zurückliegenden Tage heute wieder eine gewisse Stärke zeigen und gingen als Punktsieger aus der heutigen Sitzung. Bei einem DAX®-Ausbruch über 15.000 Punkte könnten sie möglicherweise weitere Kräfte mobilisieren. Mit der heutigen wenig überraschenden Zinserhöhung seitens der EZB ist ein Unsicherheitsfaktor zunächst einmal ausgeräumt. Die Bereitstellung von Hilfen seitens der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse trug ebenfalls zur Beruhigung an den Aktienmärkten bei. Morgen werden eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet und der große Hexensabbat könnte für Bewegung an den Märkten sorgen. So mancher Anleger wirft jedoch bereits einen Blick auf die nächste Woche. Dann fällt in den USA die Leitzinsentscheidung.

An den Anleihemärkte sieht man dem Ereignis aktuell gelassen entgegen. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere haben sich im Bereich der Tiefs der zurückliegenden Tage eingependelt. Dies wiederum stützte heute die Notierungen für Gold und Silber. Die leichte Erholung an den Aktienmärkten sorgte auch für eine Stabilisierung am Ölmarkt. Dennoch liegt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil mit rund 74 US-Dollar immer auf dem tiefsten Stand seit Januar 2022.