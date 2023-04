Tagesausblick für 19.04.: DAX – Bullen bleiben dran. IBM und Tesla im Fokus.

Der DAX® tritt weiter auf der Stelle. Überraschend starke Wirtschaftsdaten aus China gaben mit leichter Verzögerung positive Impulse. Gleichzeitig bremsten die leicht eingetrübten Konjunkturerwartungen der vom ZEW-Institut befragten Börsen- und Finanzexperten. So war der Ausflug des DAX® über die Marke von 15.900 Punkte nur von kurzer Dauer. Das Pendeln in einer engen Range drückte das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

An den Anleihemärkten haben sich die Renditen 2- und 10jähriger Staatspapiere im Bereich ihrer jeweiligen vierwöchigen Hochs stabilisiert. Eine Entspannung zeichnete sich heute allerdings noch nicht ab. Der Goldpreis hat die Marke von 2.000 US-Dollar wieder deutlich überschritten. Gleichwohl spielt bei Musik bei den Edelmetallen in diesen Tagen vor allem bei Palladium und Platin. Die Notierung von Palladium schraubte sich innerhalb von zwei Handelstagen um knapp zehn Prozent nach oben. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil steckt derweil in einer engen Range zwischen 83,50 und 87,30 US-Dollar fest. Nachhaltige Impulse zeichnen sich frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range ab. Morgen werden wichtige Wirtschaftsdaten aus China erwartet, die eine Verletzung der Range auslösen könnten.

Unternehmen im Fokus

Der aktivistische Investor PrimeStone Capital macht bei Brenntag Druck und fordert die Aufspaltung des Konzerns. Cropenergies hat die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 auf Grund gesunkener Ethanolpreis gesenkt. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk meldete Eckdaten zum ersten Quartal. Demnach legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu. Zudem gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Gestern verkündete US-Pharmariese Merck die Übernahme des Biotechkonzerns Prometheus Biosciences. Heute folgte GlaxoSmithKline mit einem Angebot für Bellus Health für rund zwei Milliarden US-Dollar. MTU Aero Engine profitierte von überraschend guten Eckdaten für das erste Geschäftsquartal und zahlreiche Anleger nutzten den gestrigen Rücksetzer bei Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank zum Einstieg.

Morgen werden unter anderem IBM, Morgan Stanley und Tesla Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Covestro lädt zur Hauptversammlung und Fresenius Medical Care zum Kapitalmarkttag. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zum Pkw-Absatz in Europa im März. Damit rücken unter anderem die Autohersteller BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine