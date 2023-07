Tagesausblick für 20.07.: DAX im Seitwärtstrend. SAP im Blickpunkt

Gute US-Vorgaben sorgten anfänglich beim DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 für einen freundlichen Start. Bereits in der ersten Handelsstunde bröckelten die Gewinne allerdings wieder. Ein rückläufiger Auftragsbestand in der deutschen Industrie dämpfte die Stimmung. Der freundliche Handelsstart an der Wall Street konnte keine signifikanten Impulse setzen. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 wenig verändert auf dem Niveau des Vortags. Nach US-Handelsschluss werden unter anderem Netflix und Tesla Quartalszahlen veröffentlichen.

An den Anleihemärkten gab es teils kräftige Ausschläge zu beobachten. Zum Handelsschluss pendelten sich die europäischen und die US-amerikanischen Staatspapiere jedoch auf dem Niveau des Vortags ein. Die Pause an den Rentenmärkte sorgte auch bei den Edelmetallen Gold und Silber für eine Stabilisierung nach dem kräftigen Kurssprung in den zurückliegenden Tagen. Ein Rückgang der US-Rohöllagerbestände schob den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil übr die Marke von 80 US-Dollar.