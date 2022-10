Tagesausblick für 20.10.: DAX pausiert!

Nach der starken Rallye der zurückliegenden Tagen hielten sich die Investoren heute wieder etwas zurück. Zwar gab es erneut eine Reihe guter Unternehmensnachrichten. Die Inflationsrate für die Eurozone im September wurde mit 9,9 Prozent heute weitgehend bestätigt und löste damit keinen Druck auf den Anleihen- und Aktienmarkt aus. Allerdings riefen die Daten den Anlegern die Zins- und Rezessionssorgen wieder ins Gedächtnis und drückten entsprechend auf die Kauflaune.

Die Anleihemärkte in Europa bewegten sich kaum von der Stelle. In den USA zeigte sich in den ersten Handelsstunden ein anderes Bild. Dort schob sich die Rendite für 10jährige Staatspapiere deutlich über die Vier-Prozentmarke. Dieser Renditeanstieg setzte die Notierungen für Edelmetalle wie Gold und Silber unter Druck.

Unternehmen im Fokus Aixtron konnte dank überraschend guter Zahlen des Konkurrenten ASML heute zulegen. Medienberichten zufolge ist der Hedgefonds Eliott beim Gesundheitskonzern Fresenius eingestiegen. Die Aktien von Fresenius und dem Tochterkonzern Fresenius Medical Care legten daraufhin deutlich zu. Die Windanlagenbauer Nordex und Siemens Gamesa konnten jeweils Großaufträge einfahren. Die Nordex-Aktie verbuchte dennoch leichte Verluste, während die Siemens Gamesa-Mutter Siemens Energy einen leichten Kursgewinn erzielte. Der Laborausrüster Sartorius meldete erneut einen Umsatz- und Gewinnanstieg. Allerdings ließ das Wachstumstempo in Q3 deutlich nach. Anleger quittierten ihre Enttäuschung mit einem zweistelligen Kursabschlag. Der Diagnostikkonzern Stratec rechnet aufgrund anhaltender Lieferprobleme mit einem Umsatzrückgang im laufenden Geschäftsjahr. Investoren haben damit schon gerechnet. Die Aktie reagierte kaum. Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Solactive Blockchain & Kryptotechnologies Index sowie der Global Anti Virus Health Index. Morgen werden unter anderem ABB, Akzo Nobel, AT&T, Ericsson, Hermes, Kering, L’Oreal, Nokia, Pernod Ricard und Vivendi Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem wird der Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft fortgesetzt. Damit könnten Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW im Fokus der Investoren stehen. Die Deutsche Börse lädt zur Investorenkonferenz und die beiden Versicherer Munich Re und Zurich Insurance jeweils zum Medienfrühstück. Wichtige Termine Deutschland: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September

IfA Branchengipfel (2. Tag)

Deutschland: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), September

FED-Präsident von Chicago Evans nimmt an einer von der Jefferson Scholars Foundation veranstalteten moderierten Fragerunde zur aktuellen Wirtschaftslage und Geldpolitik teil

Deutschland: Bundesfinanzministerium veröffentlicht Monatsberich, Oktober

Deutschland: Erzeugerpreise, September

Frankreich: Geschäftsklima, Oktober

Eurozone: Leistungsbilanz, August

USA: Industrieindex Philly Fed, Oktober

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW41

USA: Frühindikatoren, September

FED-Präsident von Philadelphia Harker spricht vor der Greater Vineland Chamber of Commerce über die wirtschaftlichen Aussichten Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.930/13.170/13.440 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.100/12.300/12.670 Punkte Der DAX® steckt aktuell in der Tradingrange zwischen 12.670 und 12.930 Punkte fest. Anzeichen für einen Trendwechsel gibt es frühestens bei einem Ausbruch aus der Range. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.170 Punkte. Kippt der Index unter 12.670 Punkte besteht das Risiko eines Rücksetzers bis 12.300 Punkte. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 23.06.2021 – 19.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.10.2014– 19.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 4,63 15 11.915,840205 12.341,2357 Open End DAX® HB9WK6 6,95 10 11.490,311956 12.129,173301 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.10.2022; 17:00 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 5,38 -15 13.615,854745 13.189,678491 Open End DAX® HB9WKB 2,41 -20 13.403,090621 13.084,097064 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.10.2022; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 20.10.: DAX pausiert! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.