Tagesausblick für 20.12.: DAX stabilisiert sich. ProSiebenSat.1 und United Internet im Blickpunkt!

Nach dem Kursrutsch bei zahlreichen Leitindizes wie dem DAX®, CAC®40 und Euro STOXX®50 in der zweiten Wochenhälfte der Vorwoche, deutet sich zum Start in die Vorweihnachtswoche eine leichte Stabilisierung an. Der DAX® fing sich bei rund 13.950 Punkten und der Euro STOXX®50 bei 3.820 Punkten. Unterstützung kam von gutenp Wirtschaftszahlen. So legte der Auftragsbestand der deutschen Industrie leicht zu. Darüberhinaus stieg der deutsche Frühindikator, der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend starken an. Die ifo-Geschäftserwartungen sind nun den dritten Monat in Folge gestiegen. Damit könnte es wie erwartet zu einer Anpassung des UC European Sector Rotation Strategy Index kommen.

Staatsanleihen standen hingegen weiterhin etwas unter Druck. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg auf 2,22 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf knapp 3,6 Prozent. Spekulationen um eine baldiges Ende der Zinserhöhungen seitens der Notenbanken sind seit vergangener Woche erst einmal vom Tisch. Die aktuelle Verunsicherung um den weiteren Kurs der Währungshüter dürfte die Anleihemärkte in den nächsten Wochen weiter belasten. Diese Entwicklungen hinterlassen auch bei Edelmetallen Spuren. Der Goldkurs konnte sich im Bereich des Schlussstands von Freitag stabilisieren. Bei Palladium und Platin weist der Trend allerdings nach unten. Dies gilt auch für den Ölpreis. Eine Trendwende bei Brent Crude Oil deutet sich frühestens oberhalb von 83 US-Dollar an.