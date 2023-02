Tagesausblick für 21.02.: DAX schließt unverändert. Autobauer und Biotechs gefragt!

Zum Auftakt in die neue Handelswoche blieb es relativ ruhig. DAX®, CAC®40 EuroSTOXX®50 pendelten im Bereich ihrer jeweiligen Schlussstände vom Freitag. So mancher Anleger musste die Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche noch verdauern, denn die US-Daten schüren Spekulationen, dass die maximalen Leitzinssätze möglicherweise höher liegen, als zunächst angenommen und eingepreist. Darüberhinaus waren die US-Börsen heute feiertagsbedingt geschlossen und lieferten somit keine Impulse für die europäischen Indizes.

An den Anleihemärkten haben sich die Renditen europäischer Staatspapiere mehrheitlich von ihren Höchstständen vom Freitag distanziert. Ob dies jedoch der Beginn einer Konsolidierung ist, bleibt zunächst abzuwarten. Bei den Investoren von Edelmetallen sorgte die Stabilisierung der Renditen zumindest für ein kurzes Aufatmen. Der Goldpreis schob sich zurück über 1.800 US-Dollar und der Silberpreis kratzte an der Marke von 22 US-Dollar pro Feinunze. Ein vergleichbares Bild zeigte sich auch am Ölmarkt. Nach dem Kurssturz vom Freitag erholte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 84 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

BASF nahm erneut Kurs auf die obere Begrenzung des seit der zweiten Januarwoche gebildeten Seitwärtstrends. Die Deutsche Börse hat entschieden, dass die Aktie der Commerzbank die Linde-Aktie im DAX® ersetzen soll. Die Bank kehrt also nach 4 1/2 Jahren in die erste Liga zurück. Eine große Überraschung war die Entscheidung jedoch nicht. Dies ist auch am Kurs abzulesen, der deutlich nachgab. Allianz, Deutsche Post, Gerresheimer und Mercedes-Benz profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Die Autobauer BMW, Dr. h.c. F. Porsche und VW präsentierten sich insgesamt recht freundlich. Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich heute der European Biotech Index, der STOXX® Europe 600 Basic Resources Index sowie erneut der CO2-Future stark. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.