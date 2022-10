Tagesausblick für 21.10.: DAX – Bullen bleiben dran. Blockchain-Aktien gefragt!

Unternehmen im Fokus

BASF verlängert den Vertrag mit Konzernchef Brudermüller. Die Aktie schloss heute zwar leicht im Plus wird allerdings noch von der Widerstandsmarke die EUR 45,45 gebremst. Die Deutsche Börse meldete starke Geschäftszahlen für Q3 und schraubte die Prognose nach oben. Dennoch sank das Papier unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Deutsche Lufthansa prallte am Augusthoch ab. Die Airline und der Flughafenbetreiber Fraport gründen ein Joint Venture zur Optimierung des Service am Frankfurter Flughafen. Der Wasserstoffspezialist Nel verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Die Aktie gab daraufhin über zwei Prozent nach. Sartorius hat sich nach den zweistelligen Verlusten den Vortags heute wieder gefangen. Die Bodenbildung beim Batteriehersteller Varta ging setzten sich heute fort. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb der Widerstandsmarke von EUR 32,80.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Solactive Blockchain & Kryptotechnologies Index.

Morgen werden unter anderem American Express, Metro, Renault und Verizon Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.