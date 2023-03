Tagesausblick für 21.3.: DAX rappelt sich nach schwachen Start auf. ZEW und Autoaktien im Fokus.

Die geplante Übernahme der Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS vertrieb bei den Investoren die eine oder andere Sorgenfalte. Dennoch bleiben sie zum Auftakt in die neue Handelswoche verunsichert. Neben den Ängsten rund um den Bankensektor steht die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed im Fokus der Anleger. So startete der DAX® zunächst mit einem Abschlag von knapp einem Prozent. Im Vorlauf drehte der Index allerdings nach oben und schloss bei knapp 15.000 Punkten. Rückenwind kam am Nachmittag unter anderem von der Wall Street. Dow Jones und Nasdaq-100 starteten mit deutlichen Zugewinnen in den Handelstag.

Am Anleihemarkt zeigen sich weiterhin große Ausschläge. Nach anfänglichen Kursgewinnen deutscher Bundesanleihen und einem Rückgang der 10jährigen Rendite auf unter 2 Prozent drehte die Stimmung und die Kursgewinne lösten sich bis Handelsschluss wieder auf. Die Notierungen der Edelmetalle Gold und Silber präsentierten sich weiterhin robust. Heute schielte der Goldpreis gar kurzzeitig über die Marke von 2.000 US-Dollar. Ein Aufwärtstrend zeichnet sich am Ölmarkt aktuell noch nicht ab. Vielmehr müht sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil in einer Bodenbildung zwischen 70 und 75 US-Dollar.