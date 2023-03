Tagesausblick für 22.03.: DAX nimmt nächste Hürde. Fed-Entscheidung im Blick.

Die europäischen Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend heute fort. Dabei verbesserte sich der DAX auf 15.200 Punkte. Damit wurde wieder eine wichtige Hürde genommen. Der schlechter als erwartet ZEW-Konjunkturindex wurde dabei ignoriert. Die Übernahme der Credit Suisse durch UBS und die zugesicherten Liquiditätsmaßnahmen seitens der Notenbanken sorgen derweil für eine Erleichterung. Allerdings rückt zunehmend die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed in den Fokus der Investoren.

Am Anleihemarkt sorgte die Entspannung an den Aktienmärkten hingegen für Verkäufe und damit ansteigende Renditen. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg dabei auf 2,28 Prozent. Die teilweise Abkehr von sicheren Anlagen spiegelte sich auch am Goldpreis wieder. Gestern schielte die Notierung des Edelmetalls zeitweise über 2.000 Us-Dollar pro Feinunze. Heute tauchte der Preis auf 1.940 US-Dollar ab. Die verbesserte Stimmung an den Finanzmärkten gab dem Ölpreis etwas Rückenwind. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil schob sich dabei auf 75 US-Dollar und damit an die obere Grenze des 4-tägigen Seitwärtstrends.