Tagesausblick für 22.04.: DAX bricht aus Abwärtstrend aus.

Die Stimmung an den Aktienmärkten war heute erneut freundlich. Investoren ließen sich von den Entwicklungen an den Anleihemärkten und den Inflationsdaten aus der Eurozone nicht beirren und schoben DAX®, CAC®40 und der EuroStoxx®50 weiter aufwärts. Der CAC®40 hat bereits das Märzhoch erreicht. DAX® und EuroStoxx®50 hinken noch etwas hinterher.

Nach der gestrigen Entspannung setzte sich der Abwärtstrend am Anleihemarkt heute fort. Vertreter der EZB stellten eine mögliche Erhöhung des Leitzinses für Juli in Aussicht. „Aus heutiger Sicht sei eine Anhebung im Juli möglich“, sagte beispielsweise EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Wasser auf die Mühlen der Zinsfalken gaben die heute veröffentlichten Inflationsdaten aus dem Euroraum. Demnach stieg die Teuerungsrate im März auf 7,4 Prozent. Edelmetalle präsentierten sich derweil erneut etwas schwächer. Der Silberpreis tauchte dabei deutlich unter die Marke von 25 US-Dollar. Der Ölpreis zog erneut etwas an. Gleichwohl fehlen weiterhin die Impulse für eine nachhaltige Bewegung nach oben oder unten.

Unternehmen im Fokus

Bayer profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Continental korrigierte die anvisierte Gewinnmarge für das laufende Geschäftsjahr heute nach unten. Aufgrund steigender Kosten brach der Gewinn im ersten Quartal trotz eines Umsatzanstiegs deutlich ein. Dennoch legte die Aktie heute den Vorwärtsgang ein. Überraschend gute Zahlen von United Airlines beflügelte heute die Aktie von Deutsche Lufthansa. Kion kann sich vom jüngsten Tief lösen und kratzt bereits an der Widerstandsmarke bei EUR 60. Sartorius meldete heute Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. So stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 29,5 Prozent. Das EBITDA legte gleichzeitig um knapp ein Drittel zu. Die Siemens-Aktie bekam heute von guten Zahlen des Konkurrenten ABB Unterstützung. ThyssenKrupp präsentierte sich heute den zweiten Tag in Folge mit deutlichen Aufschlägen. Die 20-Tage-Durchschnittslinie bremste jedoch eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Morgen legen unter anderem American Express, Renault, SAP und Verizon Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Merck und Swiss Life laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine Deutschland – S&P Global Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für April, vorläufig

Europa – S&P Global Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für April, vorläufig

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, Februar

USA – Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

USA – EZB-Direktorin Lagarde hält Keynote bei der Veranstaltung Macro Week des Peterson Institute

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.820/15.285/15.430 Punkte Unterstützungsmarken: 13.800/14.000/14.100/14.400 Punkte Der DAX® hat den Kreuzwiderstand bei 14.400 Punkten überwunden und verschaffte sich damit Potenzial bis 14.820 Punkte. Die neue Unterstützungszone findet der Leitindex nun zwischen 14.000 und 14.400 Punkten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 03.02.2021–21.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.04.2014– 21.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de