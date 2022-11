Tagesausblick für 23.11.: DAX – Bullen bleiben am Drücker!

Auch heute gab es keine signifikanten Impulse für die Aktienmärkte und so schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 zwar im grünen Bereich, verharrten allerdings noch in der Range der zurückliegenden Tage. Am Donnerstag sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen und am Freitag wird nur ein verkürzter Handel in New York stattfinden. Dass im Fed-Protokoll, dass morgen veröffentlicht wird, eine überraschende Botschaft steckt ist wenig wahrscheinlich. Somit ist weiterhin mit einer ruhigen Woche zu rechnen.

Wenig Bewegung war heute auch an den Anleihemärkten zu beobachten. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen setzte sich unterhalb der 2%-Marke fest. Bei vergleichbaren US-Papieren sank die Rendite unter 3,8 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigte sich nach den deutlichen Verlusten der Vortage heute eine Stabilisierung. Der Goldpreis fing sich bei rund 1.740 US-Dollar. Der Preis für ein Feinunze Silber verbesserte sich gar auf über 21 US-Dollar. Auch der Ölpreis präsentierte sich heute freundlich und legte um rund zwei Prozent zu. Gestern kursierten Meldungen wonach die OPEC eine Erhöhung der Fördermenge für möglich hält. Daraufhin sackte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 82,50 US-Dollar ab. Das Dementi ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Daraufhin kletterte der Ölpreis zurück auf 87,50 US-Dollar.