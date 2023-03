Tagesausblick für 23.3.: DAX hangelt sich nach oben.

Nach einem verhaltenen Start übernahmen die Bullen heute das Zepter. Allerdings verließ sie bei einem DAX®-Stand von rund 15.300 Punkten der Mut und ruderten ein wenig zurück. Die Blicke sind nun auf die Zinentscheidung der Fed heute Abend gerichtet. Möglicherweise kann Fed-Chef Jerome Powell den Märkten weitere Impulse liefern.

Die Lage an den Anleihemärkten blieb heute weiterhin angespannt. Dabei legte die Rendite für 10jährge Bundesanleihen seit dem Tief am vergangenen Montag um 43 Prozentpunkte auf 2,36 Prozent zu. Bei den 2jährigen stieg die Rendite gar um 64 Prozentpunkte auf 2,72 Prozent. Bei den Edelmetallen hat sich die Lage heute etwas beruhigt. Nach dem gestrigen Kurseinbruch stabilisierte sich der Goldpreis bei 1.950 US-Dollar pro Feinunze. Der Silberpreis schob sich über die Marke von 22,50 US-Dollar. Die verbesserte Stimmung an den Finanzmärkten stützte heute erneut den Ölpreis. Dabei verteuerte sich das Barrel Brent Crude Oil auf 76 US-Dollar.