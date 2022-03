Tagesausblick für 24.03.: DAX steckt in Range fest. Ölpreis zieht an

Der DAX® unternahm zu Handelsbeginn noch einen Versuch die Hürde bei 14.500 Punkten deutlich hinter sich zu lassen. Am späten Vormittag gaben die Bullen allerdings auf und der Leitindex sank in der Folge rund 200 Punkte. Damit blieb der Index noch in dem seit rund einer Woche gebildeten Korridor. Ein neuer Trend zeichnet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der 14.100/14.500-Punkterange ab.