Tagesausblick für 24.3.: DAX stabil. Brennstoffzellenhersteller beflügeln Wasserstoffindex.

Durchwachsene Vorgaben aus den USA und Asien bremsten den DAX® zu Handelsbeginn zunächst ein. So mancher Investor hat von der US-Notenbank scheinbar mehr erwartet. Mit der Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte blieb die Fed allerdings ihrer Linie zunächst treu. Sie bereitete die Marktteilnehmer sogar auf einen weiteren Zinsschritt vor und erteilte einer Zinssenkung in diesem Jahr eine Absage. Nach dem 800-Punkte-Sprint vom Montagstief bis zum Hoch vom Mittwoch ist eine Atempause durchaus angebracht.

Nach dem Renditeanstieg an den Anleihemärkten in den zurückliegenden Handelstagen hat sich die Lage heute etwas entspannt. Dabei sank die Rendite für 10jährge Bundesanleihen auf 2,22 Prozent und die Rendite der 2jährigen Papiere auf 2,53 Prozent. Der Goldpreis hat die 2.000 US-Dollar-Marke wieder klar vor Augen und die Notierung für eine Feinunze Silber hat die Hürde bei 23 US-Dollar überwunden. Am Ölmarkt werden die Bullen mutiger. So stieg der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil den vierten Tag in Folge auf inzwischen 77 US-Dollar. Ein analoges Bild zeigt die Notierungen des ICE EUA Future (CO2-Future), der sich heute um knapp drei Prozent verbesserte.