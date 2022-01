Tagesausblick für 25.01.: DAX tiefrot. Fed-Sitzung im Blick!

Die Abwärtsdynamik an den Aktienmärkten hat heute deutlich zugenommen. Die Zinsängste und der Konflikt rund um die Ukraine verunsicherte die Investoren und ließ die Aktienbarometer einbrechen. Dabei sackte DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 in den Bereich ihrer jeweiligen Tiefs vom Dezember 2021. Morgen startet die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Der morgige Handelstag dürfte also erneut von großer Unsicherheit und Schwankungen geprägt sein.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte bei unseren Partnern zu Top-Konditionen! Mehr erfahren

Das Beben an den Aktienmärkten sorgte zwar für leicht rückläufige Renditen an den Anleihemärkten. Große Bewegungen blieben allerdings im Vorfeld der Zinsentscheidung er US-Notenbank aus. Bei den Rohstoffen war das Bild hingegen zwiegespalten. Der Goldpreis pendelte in der Range vom Freitag während Silber sowie Öl heute schwächer schlossen.

Unternehmen im Fokus

Hohe Rückstellungen der polnischen Tochter mBank setzten heute erneut der Aktie der Commerzbank zu. Die Deutsche Lufthansa hat Meldungen zufolge Interesse an einer Beteiligung an ITA Airways. Infineon erwartet, dass spätestens 2023 die Halbleiterknappheit im Automobilsektor überstanden ist und fährt entsprechende Kapazitäten hoch. Siemens Energy stürzte trotz positiven Analystenkommentaren ab. Morgen melden unter anderem American Express, Ericsson, Generale Electric, Johnson & Johnson und Verizon Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Die IATA lädt zur Pressekonferenz zum globalen Luftverkehr 2021 und zur aktuellen Lage. Damit steht unter anderem Deutsche Lufthansa im Fokus. Wichtige Termine USA – Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank beginnt zweitägige Sitzung zur Zinspolitik

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Januar

USA – Verbrauchervertrauen, Januar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.210/15.500/15.600/15.730/15.850 Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/15.000 Punkte Beim DAX® hat sich die Talfahrt heute beschleunigt und sank zeitweise auf 14.950 Punkte. Am späten Nachmittag stabilisierte sich der Leitindex bei 15.000 Punkten. Gleichwohl bleibt der Index technisch angeschlagen. Auf der Unterseite droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 14.840 Punkte. Erste Signale für eine Erholung gibt es oberhalb von 15.210 Punkte. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 17.11.2021– 24.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.01.2015– 24.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de