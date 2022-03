Tagesausblick für 25.03.: DAX kaum verändert. Gold und Silber schließen fester!

An den Aktienmärkten blieb es heute ruhig. Die Leitindizes DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 pendelten in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Die Blicke der Investoren richteten sich auf die drei Gipfeltreffen von NATO, G7 und EU in Brüssel und die Diskussionen um ein mögliches europäisches Öl-Embargo gegen Russland.

Am Anleihemarkt nahmen die Schwankungen heute zu. Der deutliche Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA belasteten US-Anleihen. Gleichwohl fielen die Auftragszahlen zu langlebigen Wirtschaftsgütern überraschend schwach aus. So stagnierte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen im Bereich von 0,5 Prozent und die vergleichbare Rate für US-Papiere bei 2,35 Prozent. Die Notierung für Gold und Silber legten derweil etwas zu. Dabei stieg der Goldpreis über die Marke von 1.950 USD pro Feinunze. Nach dem 20 USD-Sprint gab der Ölpreis heute leicht nach.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck hat einen wichtigen Widerstand überwunden. Katalysator war ein optimistischer Ausblick auf 2022. Die Deutsche Telekom will die Mehrheit an ihrer Funkturmtochter abgeben. Ziel ist es mindestens 25 Prozent zu behalten. Einem Bericht im Handelsblatt zufolge gibt es mehrere Bieter. Die Botschaft kam bei den Investoren heute gut an. HeidelbergCement führte heute die Verliererliste im DAX® an. Der Baustoffhersteller plant für 2021 eine Dividendenerhöhung um 20 Cents pro Aktie und bestätigte die Prognosen für 2022. Demnach soll der Umsatz deutlich zulegen und das operative Ergebnis leicht ansteigen. Der Hersteller von Flurfahrzeugen Jungheinrich dämpfte die Erwartungen für 2022. Vor allem die gestiegenen Materialkosten könnten dafür sorgen, dass das Ergebnis vor Steuern und Zinsen deutlich unter den Vorjahreswert fällt. Die Aktie tauchte daraufhin zweistellig nach unten. MorphoSys bekam durch positive Analystenkommentare Aufwind. Rational stellt nach einem starken Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von EUR 7,50 und eine Sonderdividende von EUR 2,50 in Aussicht. SGL Carbon musste heute kräftig Federn lassen. Bei der Vorlage der Zahlen für 2021 zeigte sich das Management für 2022 zurückhalten und rechnet mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einem Ergebnisrückgang aufgrund gestiegener Materialkosten.

Morgen legen unter anderem Secunet Security Networks und Vitesco ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022. Sartorius lädt zur Hauptversammlung. Wichtige Termine Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, März

USA – FED-Präsident von Richmond, Barkin, hält eine Rede vor dem Citadel Directors Institute 2022

USA – FED-Gouverneur Waller spricht bei der virtuellen Veranstaltung „Virtual Seminar Series on Central Banking and Digital Currencies: Should Central Banks Issue Digital Currencies?“ Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.470/14.500/14.760/15.285 Punkte Unterstützungsmarken: 12.570/13.000/13.450/13.700/14.000/14.100 Punkte Nach einer erneut freundlichen Eröffnung gab der DAX® noch am Vormittag nach und stabilisierte sich erst im Bereich von 14.200 Punkten. Aus technischer Sicht bleibt das Bild unverändert. Auf der Oberseite bremst die Widerstandsmarke bei 14.500 Punkten und bei 14.100 Punkten findet der Index eine Unterstützung. Ein nachhaltige Bewegung nach oben oder unten zeichnet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range ab. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 15.06.2021–24.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.03.2015– 24.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de