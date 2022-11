Tagesausblick für 25.11.: DAX hangelt sich weiter nach oben. Immobilienaktien gefragt!

Unternehmen im Fokus

Covestro stieg auf den höchsten Stand seit Juni 2022 und hat die 200-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Die Deutsche Telekom und Infineon profitierten von positiven Analystenkommentaren. Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat in Schweden einen Solarpark übernommen. Bei den Investoren kam die Botschaft gut an und die Aktie schwang sich wieder über die 200-Tage-Linie. Uniper blieb heute weiter auf Konsolidierungskurs. Hintergrund ist die Aussicht auf weiteres genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro. Zu den größten Gewinnern zählten heute angesichts gesunkener Renditen Immobilienaktien wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia.