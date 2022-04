Tagesausblick für 26.04.: DAX – Abwärtstrend hält an!

Schwache Vorgaben aus Asien drückten die meisten europäischen Leitindizes bereits zur Handelseröffnung deutlich nach unten. Im weiteren Verlauf konnten sich DAX®, CAC®40 und der EuroStoxx®50 zwar vom Tagestief lösen. Unterstützung kam unter anderem von überraschend guten Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Der ifo-Index für das Geschäftsklima stieg im April auf 91,8 Punkte nach 90,8 Zählern im März. „Nach dem ersten Schock über den russischen Angriff zeigt die deutsche Wirtschaft sich widerstandsfähig“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Dennoch schlossen die führenden Aktienbarometer heute mit Verlusten zwischen 1,1 und 1,4 Prozent.

Neu: Fachkundige Informationen sind an der Börse ein bedeutender Erfolgsfaktor. Denn die Märkte sind ständig in Bewegung. Unsere Experten unterstützen Sie dabei per Podcast mit kompetenten Kommentaren. Hören Sie, was sie zu sagen haben und melden Sie sich für den Podcast „HVB Markt-Briefing“ an. Sie finden ihn auf allen bekannten Podcast- Plattformen oder folgen Sie dem Link.

Am Anleihemarkt entspannte sich die Lage heute wieder ein wenig. Gleichwohl bleibt der Trend den 10jährigen Renditen weiterhin aufwärtsgerichtet. Einem Beitrag auf Reuters zufolge könnte die EZB in diesem Jahr mindestens zwei Mal an der Zinsschraube drehen. Die Zinswende bei den Notenbanken belastet zunehmend die Notierungen der Edelmetalle. Der Goldpreis sank heute auf 1.900 US-Dollar pro Feinunze. Beim Silberpreis summieren sich die Verluste in den zurückliegenden fünf Handelstagen bereits auf knapp zehn Prozent. Der Ölpreis tauchte heute ebenfalls ab. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 101 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Bank sank unter das Monatstief. Cellenex zeigt Interesse an der Funkturmtochter der Deutschen Telekom. Beim Düngemittelhersteller K+S hielt der Konsolidierungskurs der vergangenen Woche weiter an. Zum Handelsschluss notierte das Papier im Bereich der Kreuzunterstützung bei EUR 30. SAP kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Siemens Healthineers kann den schwachen Zahlen des Konkurrenten Philips trotzen und schließt im Plus.

Morgen legen unter anderem Alphabet, Atoss Software, Befesa, Deutsche Euroshop, FlatexDegiro, General Electric, General Motors, Michelin, Microsoft, Novartis, PepsiCo, Texas Instruments, UBS und Visa Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Danone und Lenzing laden zur Hauptversammlung und die Deutsche Börse zur Analysten- und Investorenkonferenz.

Wichtige Termine USA – Auftragseingang Langlebige Güter, März

USA – Verbrauchervertrauen, April

USA – Eigenheimabsatz, März

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.100/14.400/14.500/14.820/15.285/15.430 Punkte Unterstützungsmarken: 13.450/13.900 Punkte Der DAX® konnte die Verluste vom Freitag heute nicht wettmachen. Im Gegenteil. Zeitweise tauchte der Index in den Bereich von 13.900 Punkte. Dort findet der Leitindex aktuell eine Unterstützung. Sinkt der Index unter das Level droht eine weitere Verkaufswelle bis 13.450 Punkte. Auf der Oberseite findet der DAX® zwischen 14.400 und 14.500 Punkten weiterhin eine massive Widerstandszone. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 10.02.2021–25.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.04.2014– 25.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de