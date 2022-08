Tagesausblick für 26.08.: DAX schließt leicht im Plus. Die Impulse fehlen!

Welche Signale werden die Notenbanker auf ihrem Treffen in Jackson Hole senden? Gebannt warten die Marktteilnehmer seit Tagen auf dieses Treffen und auf eine mögliche Antwort, ob die Julierholung an den Aktienmärkten der Beginn einer Trendwende oder doch eine Bärenmarktrally war. Die heute veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen mehrheitlich überraschend gut aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ging zurück. Der Ifo-Index gab weniger stark nach als erwartet. Das gleiche gilt für das US-BIP für Q2. So schlossen DAX® und EuroStoxx®50 Index leicht im Plus bei 13.260 beziehungsweise 3.670 Punkten. Mehr als ein kleiner Wehrmutstropfen nach der deutlichen Korrektur ist dies bisher jedoch nicht.

Nach der deutlichen Korrektur an den Anleihemärkten in den zurückliegenden Tagen hat sich die Lage heute stabilisiert. Aussagen aus Jackson Hole könnten die vermeintliche Ruhe allerdings morgen empfindlich stören. Dies gilt auch für die Edelmetalle. Gold und Silber bewegten sich in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Einzig Palladium zog kräftig an. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bestätigte heute zwar den Ausbruch über 100 USD. Die Bären lassen allerdings nicht locker.

Unternehmen im Fokus Bayer plant am Wochenende Daten zum Blockbusterkandidaten Asundexian vorzustellen. Das Medikament soll Schlaganfälle verhindern. Die Aktie stieg heute um zwei Prozent und testet nun die Widerstandszone EUR 54,60/56,00. Encavis stieg auf ein neues Allzeithoch. Delivery Hero meldete für das erste Halbjahr einen Verlust von 1,47 Milliarden Euro. Zwar wurden vergangene Woche bereits Eckdaten veröffentlicht. Dennoch sackte die Aktie des Essenslieferanten um 3,7 Prozent ab. RWE kauft den polnischen Photovoltaikanbieter Alpha Solar. Die Aktie markierte daraufhin ein neues mehrjähriges Hoch. Siemens Healthineers profitierte von positiven Analystenkommentaren. Tesla hat einen Aktiensplit von 1:3 vollzogen. Damit ist das Papier optisch billiger. Stark gefragt waren heute zudem Brennstoffzellenhersteller wie Ballard Power und Plug Power, was auch an den Kursentwicklungen der Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index abzulesen war. Aktuell findet die Gamescom in Köln statt. Bis Sonntag können sich hier Interessierte über die neusten Trends informieren. Das Wachstum bei Videospielen hat zuletzt zwar etwas nachgelassen. Der Global eSports & Gaming Index präsentierte sich im laufenden Jahr dennoch relativ stark. Wichtige Termine Notenbank-Kongress der Fed in Jackson Hole mit u.a. Fed-Chef Powell, EZB-Direktorin Schnabel, Bundesbank-Präsident Nagel

Gfk-Konsumklimaindex, September

Frankreich Verbrauchervertrauen, Juli

Italien Verbrauchervertrauen, August

US Persönliche Einkommen und Konsum, Juli

Uni Michigan Verbrauchervertrauen, August Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.300/13.350/13.480/13.610/13.920/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100 Punkte

Der DAX® setzte den gestern eingeschlagen Erholungskurs fort. Gleichwohl ging dem Index schnell die Puste aus und pendelte sich im weiteren Verlauf in der Widerstandszone bei 13.200 und 13.300 Punkten ein. Bullen und Bären warten aktuell auf entscheidende Impulse. Bei einem Ausbruch über 13.350 Punkten besteht weiterhin die Chance auf eine zügige Erholung bis 13.610/13.920 Punkte. Unterhalb von 13.100 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle.