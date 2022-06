Tagesausblick für 28.06.: DAX kann Tageshoch erneut nicht halten. Wasserstoffaktien und Maschinenbauer gefragt!

Die Bullen wollten das Aufwärtsmomentum vom Freitag nutzen und zum Auftakt in die neue Woche an die Erholung anknüpfen. Dies gelang auch in der ersten Handelsstunde. Dann fehlten allerdings die Anschlusskäufe und so brökelten die Gewinne wieder. So schloss der DAX® und EuroStoxx®50 nahezu unverändert und der CAC®40 verbuchte gar ein Minus von einem halben Prozent. Die Rahmenbedingungen bleiben unverändert. Zins- und Konkunkturrisiken bremsen jegliche Aufwärtsbemühungen.

Am Rentenmarkt zogen die Renditen mehrheitlich leicht an. Allerdings gab es kaum nennswerte Impulse durch Konjunkturdaten oder Stimmungsindikatoren. Wenig Bewegung war auch bei den Edelmetallen zu verzeichnen. Die G7-Staaten planen Meldungen zufolge den Stop von Goldimporten aus Russland. Der Goldpreis verharrte dennoch bei 1.840 US-Dollar pro Feinunze. Ein vergleichbares Bild zeigte sich auch am Ölmarkt. Seit sechs Handelstagen pendelt die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zwischen 109 und 114 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar versucht seit 1 1/2 Wochen die Marke von 1,06 US-Dollar zu überwinden. Bisher ist er stets gescheitert. Der Druck der Bullen wird gleichwohl größer!

Unternehmen im Fokus Daimler Truck fährt weiterhin zweigleisig und entwickelt sowohl E-Lkws als auch wasserstoffbetriebenen Lkws. Nun plant der Nutzfahrzeughersteller gar Wasserstoff-Lkws mit einer Reichweite von rund 1.000 Kilometern. Die Meldung reichte, um den kurzfristigen Abwärtstrend zunächst zu bremsen. Von einer Trendumkehr kann jedoch noch keine Rede sein. Die Lufthansa rechnet damit, dass sich der Flugverkehr möglicherweise erst 2023 normalisiert. Vergangene Woche gab es Meldungen, wonach die Fluggesellschaft aktuell darüber nachdenkt, einige geparkte A380 Großraumflugzeuge künftig wieder abheben zu lassen. Eine Entscheidung könnte in den nächsten Wochen fallen. Die Aktien stagnierte heute bei rund EUR 6. Nordex hat sich beim Großaktionär Acciona frisches Geld besorgt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung werden rund 16 Millionen neue Aktien zu EUR 8,70 an Acciona verkauft. Die Aktie reagierte mit einem Kursplus von knapp acht Prozent. Die Südzucker-Aktie erreichte den höchsten Stand seit Oktober 2020. Konzernchef Niels Pörksen erwartet einen deutlichen Anstieg der Zuckerpreise. Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Global Hydrogen Index und Solactive Deutscher Maschinenbau Index Cancom lädt morgen zur Hauptversammlung und Fuchs Petrolub zum Kapitalmarkttag. Bei VW findet eine Betriebsversammlung mit Konzernchef Herbert Diess statt.