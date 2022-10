Tagesausblick für 28.10.: DAX schaltet einen Gang zurück. Ölpreis steigt!

Aufatmen nach dem EZB-Zinsentscheid und den Zahlen zum US-BIP in Q3. Wie erwartet, wurde der Leitzins für den Euroraum um 75 Prozentpunkte angehoben. Eine positive Überraschung waren hingegen die US-Wirtschaftsdaten. So stieg das preisbereinigte BIP in den USA im dritten Quartal einer ersten Schätzungen zufolge gegenüber dem Vorquartal annualisiert um 2,6 Prozent. Erwartet wurden 2,3 Prozent. Nach einem verhaltenen Auftakt drehten die Aktienbarometer DAX® und EuroStoxx®50 nach Bekanntgabe der Daten nach oben und schlossen sogar leicht im Plus bei 13.210 beziehungsweise 3.610 Punkten.

Unbeeindruckt von der Zinsentscheidung legten die Notierungen langfristiger Staatsanleihen heute mehrheitlich leicht zu. Die Renditen 10jähriger Papiere setzten den Abwärtstrend somit fort. Die Edelmetalle konnten von dieser Entspannung hingegen kaum profitieren. Anders als bei Gold und Silber machte der Ölpreis einen deutlichen Sprung nach oben. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg nach den robusten US-BIP-Zahlen über die Marke 97 USD.