Tagesausblick für 28.3.: DAX erholt sich wieder. ProSiebenSat.1-Chef im Fokus.

Der DAX® bügelte die Verluste vom Freitag zum Auftakt in die neue Woche fast fast vollständig wieder aus. Gute Vorgaben aus den USA und eine Beruhigung im Bankensektor schoben den deutschen Standardwerteindex über die Marke von 15.000 Punkte. Im Tagesverlauf gab es weiteren Rückenwind. So fiel der ifo-Index mit 93,3 Punkten deutlich höher aus als von vielen Experten erwartet wurde und die US-Börsen starteten ebenfalls mit Pluszeichen in den Handel.

An den Anleihemärkten wird weiter die Richtung gesucht. Nach den teils kräftigen Schwankungen in der Vorwoche pendelten die Renditen für 2- und 10-jährige europäische Staatspapiere heute im Bereich ihres jeweiligen Schlussstands vom Freitag. In den USA zogen die Renditen leicht an. Blieben jedoch deutlich unter dem Hoch der vergangenen Woche. Bei den Edelmetallen ist die Rally ins Stocken geraten. Der Goldpreis sank zeitweise auf 1.940 US-Dollar. Vergangene Woche schielte das Edelmetall zeitweise über die Marke von 2.000 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bildet aktuell ein aufsteigendes Dreieck mit Widerstandsmarke bei 77,50 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über dieses Level, könnten die Bullen das Zepter übernehmen.