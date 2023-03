Tagesausblick für 29.3.: DAX stagniert. Öl zieht an.

Die Investoren zeigen sich wieder risikobereiter. Nach der gestrigen technischen Gegenbewegung schob sich der DAX® zeitweise über die Marke von 15.200 Punkte. Unterstützung kam unter anderem aus den USA. Meldungen zufolge erwägt die US-Regierung, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. Gegenwind gab es allerdings von steigenden Renditen am Anleihemarkt. Ende der Woche werden Inflationszahlen aus Europa erwartet. Der volatile Kurs könnte sich also fortsetzen. So bröckelten die anfänglichen Gewinne im Tagesverlauf auch wieder ab.

An den Anleihemärkten legten die Renditen für 2- und 10jährige Papiere den zweiten Tag in Folge deutlich zu. Die Inflationsdaten werfen ihren Schatten somit bereits voraus. Die Entwicklungen an den Rentenmärkten spiegelten sich auch bei den Edelmetallen wider. Gold und Silber pendelten weiterhin seitwärts und warten auf neue Impulse. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hat gestern im späten Handel die Widerstandsmarke bei 77,50 US-Dollar überwunden und setzte sich heute oberhalb dieser Marke fest. Damit besteht die Chance für eine Erholung bis 83,50 US-Dollar.