Tagesausblick für 30.11: DA wartet auf neue Impulse!

Unternehmen im Fokus

Aroundtown meldete deutlich höhere Mieteinnahmen und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Dennoch gab das Papier des Immobilienkonzerns heute deutlich nach. Encavis ist weiter auf Einkaufstour und erwirbt einen Solarpark in Spanien. Fresenius Medical Care trotzte heute einem negativen Analystenkommentar. Die Porsche AG hat Chancen auf die Aufnahme in den Stoxx® Europe 600 Index. Grundlage für die Entscheidung der Indexberechnungsstelle Stoxx sind die Daten vom 30. November. Die Entscheidung gibt Stoxx am 01. Dezember bekannt. Die Münchener Rück markierte neues Allzeithoch. Sartorius prallte am Kreuzwiderstand nach unten ab und setzt Konsolidierungskurs fort.