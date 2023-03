Tagesausblick für 31.3.: DAX steigt weiter. SMA Solar und ThyssenKrupp im Fokus.

Am Aktienmarkt haben die Bullen das Zepter aktuell im Griff und schoben den DAX® zeitweise über 15.500 Punkte. Die Verbraucherpreise stiegen im Deutschland im März zwar um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit etwas höher als von einigen Experten erwartet. Dennoch war es ein Rückgang gegenüber dem Vormonat. Unterstützung gab es zudem von der Wall Street nachdem die US-Märkte freundlich in den Handelstag gestartet sind.

Am Rentenmarkt quittierten die Investoren die Inflationsdaten mit einem Anstieg der Renditen. Morgen werden eine Reihe weiterer europäischer Länder die Verbraucherpreise veröffentlichen. Zudem wird die kumulierte Rate für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Anleger sollten den Rentenmarkt morgen also weiter im Auge behalten. Bei den Edelmetallen war ein zwiegespaltenes Bild zu beobachten. Während der Goldpreis bei rund 1.970 US-Dollar pro Feinunze stagnierte, präsentierten sich Notierungen für Palladium und Silber deutlich fester. Der Ölpreis blieb heute stabil. Im Vorfeld des für Montag angesetzten virtuellen Treffens der OPEC+-Staaten hielten sich die Investoren zunächst zurück.

Unternehmen im Fokus

Cancom IT erwartet nach einem stagnierenden Umsatz in 2022 ein Umsatzwachstum im einstelligen Bereich im laufenden Geschäftsjahr. Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland zeigt sich für 2023 optimistisch und rechnet mit einem Umsatzplus im zweistelligen Bereich. Die Dividende für 2022 soll auf 60 Cents pro Aktie erhöht werden. Eine höhere Ausschüttung wird es voraussichtlich auch beim Diagnostikspezialisten Stratec geben. SMA Solar hat die Umsatzprognosen für 2023 erhöht. Auf dem Einkaufszettel standen heute im frühen Handel zudem Immobilienaktien wie Aroundtown und Vonovia. In den zurückliegenden Tagen sorgten schwache Geschäftszahlen und Dividendenkürzungen oder gar -streichungen sowie steigende Renditen für Druck auf diesen Sektor. Heute deutet sich eine Entspannung am Anleihemarkt an. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Morgen werden unter anderem Jungheinrich und Nordex Geschäftszahlen veröffentlichen. Darüberhinaus präsentiert ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz dem Aufsichtsrat ihre Strategie.

Wichtige Termine

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, März

Deutschland: Außenhandelspreise, Februar

Deutschland: Einzelhandel (Umsatz), Februar

Deutschland: Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Februar

Frankreich: Konsumausgaben, Februar

Frankreich: Verbraucherpreise, März, vorläufig

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, März

Eurozone: Verbraucherpreise J/J, März, vorläufig

Italien: Verbraucherpreise, März, vorläufig

Eurozone: Arbeitsmarkt, Februar

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, Februar

USA: Einkaufsmanagerindex Chicago. März

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März, endgültig

EZB-Präsidentin Lagarde nimmt an einer Fragestunde mit Studenten im Rahmen der vom Osservatorio Permanente Giovani-Editori in Florenz organisierten „Nuovi incontri per il Futuro – Zukunftsorientierte Treffen“ teil