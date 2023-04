Tesla – Anleger sind von den Wachstumsplänen noch nicht überzeugt.

Der E-Autohersteller Tesla lieferte im ersten Quartal 422.875 Fahrzeuge aus. Das war ein Hauch mehr als von vielen Experten erwartet wurde. Dennoch kam die Aktie zuletzt nicht in Fahrt. Anleger zeigen sich wenig erfreut über das Absatzplus, weil es in erster Linie durch die drastischen Preissenkungen in den USA, China und Europa erkauft wurde und diese auf die Gewinnmarge drücken. Tesla-Chef scheint dies wenig zu stören. Er drückt weiter aufs Tempo. So wurde rund ein Jahr nach dem Produktionsstart in der Fabrik Grünheide bereits ein Antrag zum Ausbau der Produktionskapazitäten gestellt. Für das US-Werk in Texas sind ebenfalls Kapazitätserweiterungen geplant. Auf der Investorenkonferenz Anfang März bekräftigte das Tesla-Management, bis Ende 2030 rund 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu produzieren. Zudem wurde bestätigt, dass die Produktion des E-Pick-Ups Cybertruck in diesem Jahr starten soll. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, muss Tesla kräftig investieren. Die meisten Analysten sind nach Angaben von Refinitiv mittelfristig optimistisch gestimmt und verweisen auf das starke Wachstum. Angesichts der jüngsten Preissenkungen werden bei Investoren jedoch Zweifel laut, ob die Ziele überhaupt realisierbar sind. Die Skepsis spiegelt sich auch im Verlauf des Aktienkurses wider.

Chart: Tesla

Widerstandsmarken: 200/214,70/242,00/283,50 USD

Unterstützungsmarke: 146,00/159,10/172,25 USD

Die Tesla-Aktie kam im Jahr 2022 gehörig unter Druck und verlor knapp 75 Prozent ihres Wertes. Zur Jahresende wurde das Lenkrad herumgerissen. In den ersten sechs Wochen des neuen Jahres gab das Papier kräftig Gas und hat sich rund verdoppelt. Seither pendelt die Aktie jedoch zwischen 172,25 und 214,70 USD. Aktuell notiert die Aktie in etwa in der Mitte dieser Range mit leichter Tendenz nach oben. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 214,70 USD und damit der Ausbruch aus der Range besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 242,00 USD (Abwärtstrendlinie) und im weiteren Verlauf bis 283,50 USD (161,8%-Retracementlinie). Auf der Unterseite findet die Aktie von Tesla zwischen 159,10 und 172,25 USD eine starke Unterstützungszone. Wird diese Zone verletzt droht ein weiterer Kursrückgang bis 146 USD. Aktuell deutet sich noch kein Ausbruch aus der Range an. In diesen Phasen spielen Inline-Optionsscheine ihre Stärken aus.

Tesla in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2021– 23.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tesla in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.03.2012– 23.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

