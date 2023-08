TUI mit Trendbruch

Zweifelsfrei gehört das Wertpapier des deutschen Reiseveranstalters TUI zu einem heißen Eisen. Von den Verlusten der letzten Jahre konnte sich die Aktie noch lange nicht erholen und nur einen temporären Zwischenanstieg vollziehen. Die jüngste Kursentwicklung hat im heutigen Handelsverlauf sogar zu einem Aufwärtstrendbruch geführt, womit die Abwärtsrisiken nun wieder deutlich zugenommen haben .

Vor Ausbruch der Pandemie notierte TUI noch um 35,00 Euro herum, steckte aber bereits zuvor seit 2018 in einem intakten Abwärtstrend fest. In der Folge kam es zu raschen Rücksetzern in den Bereich von zunächst 8,00 Euro. Eine anschließende Zwischenerholung an 24,00 Euro wurde aber in den letzten Monaten sukzessive wieder ausverkauft, womit die TUI-Aktie auf 5,63 Euro bis Mai dieses Jahres geschrumpft ist. Einen tragfähigen Boden vermisst man an dieser Stelle bis heute, was auch die zögerliche Kursentwicklung auf 7,41 Euro bis Anfang August erklären könnte. Nun wurde dieser Trend allerdings zur Unterseite verlassen.

Großer Bodenbildungsprozess?

An sich geht es dem Reisekonzern heute deutlich besser, als noch zu Pandemie-Zeiten. Im Kurs lässt sich diese Entwicklung allerdings nur bedingt ablesen. Investoren drücken die Aktie heute wieder in die Verlustzone und könnten am Ende des Tages sogar zu einem nachhaltigen Aufwärtstrendbruch führen. In der Folge würde dies Korrekturpotenzial an 6,18 und darunter 6,05 Euro auslösen. Denkbar wäre sogar ein Test der Verlaufstiefs aus Anfang letzten Jahres bei 5,63 Euro. Ein solches Szenario würde sich entsprechend gut für den Aufbau von Short-Positionen anbieten. Später allerdings würden die Chancen auf einen Doppelboden sichtlich ansteigen, womit wieder zwischenzeitliche Long-Positionen möglich wären. Um auf der Oberseite einen echten Durchbruch zu erzielen, müsste mindestens der 200-Tage-Durchschnitt bei 7,77 Euro geknackt werden. Die könnte dem Papier Aufwärtspotenzial an rund 8,00 Euro verschaffen. Zweifelsfrei bleibt die Aktie ein heißes Eisen und damit eindeutig ein Spekulationsobjekt.

Widerstände: 6,41; 6,58; 6,70; 6,77; 6,85; 7,04 Euro

Unterstützungen: 6,29; 6,17; 6,05; 5,97; 5,88; 5,82 Euro

TUI AG in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2022 – 17.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000TUAG505

TUI AG in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.08.2018 – 17.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000TUAG505

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Sartorius-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Strukturierte Produkte wie Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei dem unten beschriebenen Wertpapier wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Bewertungstag Bemerkung TUI Aktienanleihe Protect HVB84L* 100,00%** 29.08.2024 Barriere: 75%***; Zinssatz: 14,5% p.a.

*Zeichnungsfrist bis 31.08.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag: Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2023; 11:40 Uhr

Faktor Optionsschein Long auf TUI für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Reset in Euro Faktor Letzter Bewertungstag TUI HC65YQ 6,97 5,145209 5,78836 5,00 Open End TUI HC65YT 1,36 5,788272 6,2386 10,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2023; 11:40 Uhr

Faktor Optionsschein Short auf TUI für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Reset in Euro Faktor Letzter Bewertungstag TUI HC65YW 3,50 7,716052 7,073305 -5,00 Open End TUI HC7DES 5,0199 7,072989 6,623147 -10,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2022; 11:42 Uhr

Weitere Produkte auf TUI AG und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag TUI mit Trendbruch erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.