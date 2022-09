VARTA – Wohin mit der Aktie?

Blickt man auf die Kursentwicklung des bisherigen Jahres bei der VARTA-Aktie, so möchte man als Anleger nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Anfang des Jahres notierten die Wertpapiere noch bei Kursen oberhalb der Dreistelligkeit, doch von solchen Kursständen ist der Anteilsschein mittlerweile meilenweit entfernt. Allerdings zeigen sich nach der jüngsten Verlustserie in den letzten Tagen wieder die Bullen. Wie viel sind diese Kursgewinne wert?



Die Korrektur der letzten Monate kommt bei der Aktie des Mikorbatterieherstellers nicht von ungefähr. Aufgrund von Projektverzögerungen, hoher Kosten und den verschlechterten Konjunkturaussichten musste der MDAX-Konzern erst Ende Juli seine Jahresziele kappen. Doch auch im zweiten Quartal zeichnet sich bisher keine Besserung der Geschäftsentwicklung ab. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass das Geschäftsmodell von VARTA eben zyklisch behaftet ist, was ebenfalls erschwerend zur Kursentwicklung hinzu kommt. Zudem gilt die Aktie auch bei Short-Sellern als äußerst beliebt. Auf der anderen Seite befindet sich VARTA allerdings in einem Wachstumsmarkt. Dabei spekulieren Anleger nun auch auf einen verstärkten Einstieg in den Markt der E-Auto-Batterien. Jedoch warten Investoren auch hier auf genauere Details, zum Beispiel die weitere Entwicklung der V4-Drive-Zellen.

Alles in allem bleibt es bei der VARTA-Aktie also „kompliziert“. Kann hier vielleicht die technische Seite helfen?

Chart: VARTA

Widerstandsmarken: 67,88 + 68,50 + 76,48 + 82,78 EUR

Unterstützungsmarken: 59,08 + 51,50 + 50,50 EUR

Erst kürzlich löste die VARTA-Aktie mit dem Bruch des Supports bei 67,88 – 68,50 EUR ein Sell-Signal aus. Es folgten weitere Verluste, welche allerdings bei 59,08 EUR ihr Ende fanden. Daraufhin konnte in den letzten Tagen eine technische Gegenreaktion eingeleitet werden. Hierbei wird erneut Kurs auf den Widerstandsbereich bei 67,88 – 68,50 EUR genommen. Gelingt hier nun der Re-Break, könnte damit der jüngste Ausbruch auf der Unterseite als Fehlausbruch gewertet werden. In der Folge würden oberhalb von 68,50 EUR bei einem anhaltenden Kaufinteresse die Kursziele 76,48 EUR sowie 82,78 EUR ins Auge gefasst werden können.

Prallen die Papiere allerdings ab und es kommt zum erneuten Rücksetzer, so entstehen spätestens unterhalb der 59-EUR-Marke neue Verkaufssignale mit dem Kursziel 50,50 – 51,50 EUR. Würde sich dieses Szenario vollziehen, würde damit das Corona-Tief aus dem Jahr 2020 angelaufen werden.

VARTA in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 12.05.2022 – 13.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

VARTA in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017– 13.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf VARTA für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag VARTA HB9U69 2,13 46,04 3,11 Open End VARTA HZ8E2J 1,29 54,54 5,15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.09.2022; 11:18 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf VARTA für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag VARTA HB7UL9 1,99 84,91 3,32 Open End VARTA HB9T6Y 0,63 70,66 10,58 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.09.2022; 11:20 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von VARTA finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

