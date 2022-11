Walt Disney – Die Aktie steht weiter unter Druck

Walt Disney ist inzwischen die Nummer 1 bei den Streaminganbietern. Das ist aber schon mit das Beste, was der Quartalsbericht gestern enthielt.

Das hatten sich die Aktionäre von Walt Disney ganz anders vorgestellt. Die Aktie rauschte gestern nach US-Börsenschluss um 8 % gen Süden, da der Konzern mit den Resultaten für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 die Markterwartungen zum Großteil deutlich verfehlte. So stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 39 % auf 20,15 Mrd. USD. Analysten hatten allerdings mit Erlösen von 21,24 Mrd. USD mehr als 1 Mrd. USD mehr erwartet. Der Gewinn je Aktie sank um 19 % auf 0,30 USD, wohingegen Experten mit einem Sprung auf 0,55 USD je Aktie gerechnet hatten. Im Geschäftsjahr 2021/22 kam Walt Disney auf Erlöse von 82,7 Mrd. USD und ein Ergebnis je Aktie von 3,53 USD. Der Free Cashflow brach um fast die Hälfte auf 1,06 Mrd. USD ein.

Das Aushängeschild bleibt aktuell die Streaming-Sparte, die weiterhin stark wächst. Insgesamt gewann Disney+ 12,1 Mio. Kunden und kommt damit auf eine Kundenbasis von 164,2 Mio. Analysten hatten nur mit 160,45 Mio. gerechnet. Allerdings rechnen die Verantwortlichen mit einer Verlangsamung des Wachstums im Q1 2022/23. Zusammen mit den Diensten Hulu und ESPN+ weist Walt Disney damit einen Kundenstamm von 235 Mio. auf und überholt damit den bisherigen Platzhirsch Netflix (223 Mio. Kunden). Das Manko: Disney+ weist immer noch Verluste aus, erst 2023/24 dürfte dort die Gewinnzone erreicht werden.

Analysten erwarten für das im Oktober gestartete Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatzanstieg um 9,5 % auf 90,6 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie soll sich um 13,5 % auf 4,01 USD verbessern. Der Free Cashflow soll sich in Richtung 2,9 Mrd. USD bewegen. Damit errechnet sich auf Basis des gestrigen Schlusskurses ein KGV von 25 und ein KCV von 61. 2023/24 könnten sich diese Kennzahlen auf 16 und 21 deutlich verbessern. Es würde also nicht überraschen, wenn die Aktie auch in den kommenden Monaten noch eine gewisse Auszeit benötigt.

Chart: Walt Disney

Widerstandsmarken: 119,40 + 126,48 + 129,26 + 150,63 + 160,52 USD

Unterstützungsmarken: 90,23 + 78,54

Charttechnisch bewertet bleibt der Titel angeschlagen und könnte mit Blick auf die schwache Vorbörse wieder den Weg in Richtung des Jahrestiefs bei 90,23 USD einschlagen. Werden die bisherigen Jahrestiefs unterschritten, dürfte der Wert in Richtung 78,54 USD nachgeben und somit Kursniveaus ansteuern, die zuletzt in den Jahren 2014 und 2020 erreicht worden sind.

Mittelfristig deckelt neben dem EMA50 Woche vor allen Dingen die Zone zwischen 126,48 und 129,26 USD den Kurs. Erst darüber könnte man von einer abgeschlossenen Bodenbildung sprechen und es würde sich in einem ersten Schritt Potenzial bis zur Abwärtstrendlinie seit dem Jahr 2021 ergeben.

Walt Disney in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.10.2019 – 08.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Walt Disney in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 08.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

