Wir wollen, dass SIE Spaß am Investieren haben!

Ein reales Beispiel: Die Nachbarin, Mitte 50, geschieden, ein 18-jähriger Sohn, sie arbeitet seit 15 Jahren in Teilzeit, davor war sie 3 Jahre in Elternzeit, Gehalt ca. 1.500 EUR netto. Davon muss sie ihren Lebensunterhalt und sämtliche Fixkosten in einer der teuersten Städte Deutschlands bezahlen. Es stehen ihr natürlich noch Zahlungen ihres Mannes für den Lebensunterhalt des gemeinsamen Sohnes zu. Aber der macht dieses Jahr sein Abi und plant, im Anschluss ins Ausland zu gehen. Der gutverdienende Mann war in beiden Augen des Paares ihre finanzielle Absicherung. Nun ist er weg.

Natürlich ist dies nur ein Beispiel für eine weibliche Erwerbsbiografie, dennoch ist es auch heute so, dass viele Frauen in tendenziell schlechter bezahlten Berufen tätig sind oder sich mittels Teilzeit oder erwerbslosen Jahren vorrangig um die Kindererziehung kümmern. Damit zahlen sie auch weniger in die gesetzliche Rentenkasse ein. Umso wichtiger ist die private Vorsorge und finanzielle Absicherung, um diese Versorgungslücken zu schließen. Fragt man aber beispielsweise Frauen auch im eigenen Umfeld – egal in welcher Altersgruppe – nach dem Umgang mit den Finanzen, ist die Antwort oft Schulterzucken, oder es wird auf den (Ehe-)Mann verwiesen, der „doch irgendwie das Depot hat“.

Das wollen wir ändern. Denn Geld ist Frauensache! Nehmen Sie Ihre Finanzen selbst in die Hand, bekommen Sie Spaß am Investieren! Wie Sie das tun können, erfahren Sie in unserem neuen regelmäßig erscheinenden Blog Her Invest. Was erwartet Sie da? Alles Wissenswerte über die Geldanlage, Investieren und Vorsorgen. Wie bereits im Interview mit den Herausgeberinnen von finanzielle zu lesen war, ist es erst einmal wichtig, Wissen aufzubauen. Dabei wollen wir helfen und unsere Finanzbegeisterung weitergeben. Von Frauen für Frauen. Damit Sie Ihren Lebensentwurf so planen können, wie er für Sie am besten passt. Finanziell unabhängig.

Sie sparen bisher schon regelmäßig Geld auf ein Sparkonto und denken, das reicht, um beispielsweise für das Alter vorzusorgen? In unserer nächsten Folge erklären wir, was der Unterschied zwischen Sparen und Investieren ist, und warum Investieren auf jeden Fall dazugehört.

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr.





