Wochenausblick: Aktienmärkte nach US-Inflationsdaten deutlich schwächer, Fed-Zinsentscheid am kommenden Mittwoch

Der DAX® erwischte heute einen rabenschwarzen Tag. Der Index verlor vom Start weg an Boden und crashte direkt bis an das Ziel bei 13.871 Punkten. Doch auch hier kam es zu keiner Stabilisierung. Zusammen mit den auch eklatant schwachen US-Indizes bildete der Index am Nachmittag weitere Tiefs aus. Damit ist auch eine Aufwärtstrendvariante seit dem Märztief Geschichte. Die nächsten Supports in Form wichtiger Zwischentiefs liegen nun bei 13.683 und 13.380 Punkten. Erholungen treffen vorrangig in Form der unterschrittenen Aufwärtstrendlinie und im Bereich von 14.200 Punkten auf Widerstände.