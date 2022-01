Wochenausblick: DAX- Anleger bleiben nervös. EZB und US-Tech-Daten im Fokus!

Eine volatile Woche liegt hinter uns. Im Zentrum stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Zwar drehte sie noch nicht an der Zinsschraube. Es wird allerdings erwartet, dass möglicherweise auf der nächsten Sitzung im März der erste Schritt erfolgt. Die Unsicherheit wie viele noch folgen würden und in welchem Tempo erhöht wird, belastete die Aktienmärkte. Gute Geschäftszahlen von Microsoft und Co wurden kaum registriert.

In der kommenden Woche geht der Datenreigen weiter. Zudem steht die Zinsentscheidung der EZB an. Zwar wird nicht erwartet, dass die EZB ähnliche Pläne hegt wie die Fed. Dennoch werden die Marktteilnehmer genau zuhören, wenn EZB-Chefin Christine Lagarde ihre Presseerklärung abgibt und sich den Fragen der Presse stellt.

Das neue Onemarkets Magazin ist da! Darin lesen Sie unter anderem, wie es 2022 mit den Aktienmärkten weiter geht, wie Investoren vom Ausbau des 5G-Netzes profitieren können und vieles mehr. Klicken Sie rein!

An den Anleihemärkten pendelten die Papiere langfristiger Staatspapiere in einer engen Rang. Die Fed-Entscheidung brachte somit keine neuen Impulse. Ein gänzlich anderes Bild zeigte sich in der zurückliegenden Woche bei den Edelmetallen. Gold und Silber mussten deutlich Federn lassen. Der Ölpreis setzte hingegen den im Dezember gestarteten Aufwärtstrend unvermindert fort.

Unternehmen im Fokus

In der vergangenen Woche waren defensive Werte gefragt. Vor allem die DAX®-Werte Münchener Rück, RWE und Vonovia konnten bei den Investoren punkten. In der zweiten Reihe ein ähnliches Bild. Hier konnten Deutsche Wohnen Gerresheimer und Hannover Rück. mit deutlichen Zugewinnen aufwarten. Unter den Technologiewerten zeigt sich ein zwiespältige Entwicklung. Während Software AG nach überraschend guten Zahlen nach oben zog, tauchte SAP nach einem vorsichtigen Ausblick deutlich ab.

Kommende Woche melden aus Europa unter anderem Enel, Ferrari, Infineon, Kone, Nokia, Novartis, Roche, Royal Dutch Shell, Sanofi, Siemens Gamesa, Siemens Healthineers, Spotify, Teamviewer, Totalenergies, UBS und Vantage Towers Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen Alphabet, Amazon, AMD, ExxonMobil, Ford, General Motors, GoPro, Meta Platforms, PayPal, Swap und T-Mobil US Geschäftszahlen. Wichtige Termine MONTAG, 31. JANUAR Europa – BIP Euro-Zone Q4, vorläufige erste Schätzung

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Januar

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Januar DIENSTAG, 1. FEBRUAR Frankreich – Verbraucherpreise, Januar vorläufig

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland für Januar, detaillierts Ergebnis

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Januar

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Januar, detailliertes Ergebnis

USA – Bauausgaben, Dezember

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar MITTWOCH, 2. FEBRUAR Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar vorläufig

Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, Dezember

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar DONNERSTAG, 3. FEBRUAR Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Januar, detailliert –

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Januar, detailliert

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. Januar

USA – Produktivität Q4, vorläufig

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Januar

USA – Auftragseingang Industrie, Dezember FREITAG, 4. FEBRUAR Deutschland – Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Dezember 2021

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Dezember vorläufig

Frankreich – Industrieproduktion, Dezember

USA – Arbeitsmarktbericht, Januar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.330/15.530/15.600/15.700/15.890 Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.210/ Punkte Zum Schluss der Woche bestimmten die Bären wieder das Geschehen und drückten den DAX auf 15.200 Punkte. In der kommenden Woche werden wieder eine Vielzahl von Daten und Entscheidungen erwartet, die maßgebliche Impulse liefern können. Auf der Oberseite steht weiterhin die Widerstandsmarke bei 15.600 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung. Bis es jedoch soweit ist, sollten Investoren mit einem Auge nach unten sehen und die Unterstützungsmarke bei 15.000 Punkten im Auge behalten. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 29.10.2021– 28.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.01.2015– 28.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4WWU 3,58* 14.700 15.200 15.03.2022 DAX® HR4WWX 2,90* 15.100 15.600 15.03.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.01.2022; 16:33Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR50ZM 1,86* 15.400 14.900 15.03.2022 DAX® HR50ZT 2,88* 15.900 15.400 15.03.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.01.2022 16:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX- Anleger bleiben nervös. EZB und US-Tech-Daten im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.