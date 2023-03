Wochenausblick: DAX – Anleger suchen sichere Anlagen. ZEW und Fed im Blickpunkt.

Zum Wochenschluss hat die Stimmung deutlich nach unten gedreht und DAX® und EuroSTOXX®50 mit Wochenverlusten von 4,3 beziehungsweise 4,0 Prozent ins Wochenende geschickt. Die Verunsicherung rund um die Bankenpleiten in den USA und der Krise bei Credit Suisse konnten die Investoren doch nicht ganz so locker abschütteln wie noch am Donnerstag gehofft. Kommende Woche steht die Zinsentscheidung der US-Fed im Fokus. Möglicherweise kann sie für eine gewisse Stabilisierung sorgen.

Die Inflationsrate in der Eurozone würde für Februar bei 8,5 Prozent bestätigt. Trotz der anhaltend hohen Rate schichteten Investoren kräftig in sichere Anlagen wie Bundesanleihen und US-Staatspapiere um. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen unter die Marke von 2,1 Prozent. Die Rate vergleichbarer US-Papiere gab auf rund 3,4 Prozent nach. Anfang des Monats lag die Rendite noch bei über vier Prozent. Von den Verschiebungen in Richtung sicherer Anlagen profitierten auch Edelmetalle. Der Goldpreis stieg zum Wochenschluss auf rund 1.960 US-Dollar. Zu den größten Verlierern der Woche zählt zweifelsohne der Ölpreis. So verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil im Wochenverlauf um rund 10 US-Dollar auf 72,50 US-Dollar.