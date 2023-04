Wochenausblick: DAX – Anleger warten auf die Entscheidungen von EZB und Fed. Dividendensaison läuft.

Summa summarum ist in der abgelaufenen Woche nicht viel passiert. DAX® und Dow Jones® schlossen am Freitag kaum verändert gegenüber der Vorwoche. Die Ruhe vor einer Woche mit einer Vielzahl von wichtigen Terminen und Entscheidungen. Besonders im Fokus stehen dabei EZB und Fed. Die Experten von UniCredit erwarten, dass die beiden Notenbanken die Leitzinsen jeweils um 25 Basispunkte erhöhen. Viel wichtiger wird allerdings sein, welche Signale über den weiteren Kurs Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde an die Marktteilnehmer senden. Macht die US-Notenbank eine Zinspause? Welche Zielrate peilt die EZB an? In Deutschland und Frankreich liegen die Inflationsraten weiterhin recht hoch wie die Daten am Freitag zeigten.

An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Vergleich zur Vorwoche marginal nach. Auch hier warten die Investoren die Notenbankentscheidungen scheinbar erst einmal ab. Diese Erwartungshaltung spiegelte sich auch bei den Edelmetallenkursen wider. Gold– und Silberpreis pendelten im Wochenverlauf in einer engen Range um den Schlusskurs der Vorwoche. Der Ölpreis hat den Anfang des Monats gerissenen Gap inzwischen geschlossen. In den vergangenen beiden Handelstagen drehte die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil in eine Bodenbildung im Bereich von 78 US-Dollar. Die Notiz für den ICE ECX EUA Future (Carbon Future) sank in dieser Woche in den Bereich des Märztiefs und der 200-Tage-Durchschnittslinie. Kommt nun die Gegenbewegung? Beim Phelix Future (Strompreis-Future) gibt es bereits erste positive Signale. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde am Freitag bereits durchbrochen. Überwindet der Future die Marke von 153,70 Euro/MWh würde sich die Trendwende bestätigen.

Unternehmen im Fokus Die Kursbewegungen an den Aktienmärkten waren in der abgelaufenen Woche stark von Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen geprägt. Dabei konnten im DAX® vor allem Covestro, Siemens Energy und Vonovia die Investoren überzeugen. Bei BASF und Deutsche Börse haben die Anleger hingegen mehr erwartet. In der zweiten Reihe verbuchten die Aktien von Gerresheimer, Jungheinrich und Nemetschek zweistellige Kursaufschläge. Die Aktie von ProSiebenSat.1 brach nach der Dividendenkürzung um über 17 Prozent ein. Kommende Woche melden unter anderem Adidas, Airbus, ams Osram, Apple, Auto1 Group, BMW, BNP Paribas, Deutsche Lufthansa, Deutsche Post, Elmos Semiconductor, Enel, Ferrari, Ford, Fraport, Fuchs Petrolub, Infineon, MorphoSys, Pfizer, Porsche, Rational, Shop Apotheke Teamviewer, Vonovia, VW und Zalando (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Allianz, Deutsche Post, Hannover Rück., Mercedes-Benz, Munich Re, Pfeiffer Vacuum und RWE laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Wichtige Termine Sonntag, 30.04.2023 China releases official PMI readings for April Montag, 01.05.2023 United States-ISM – man Dienstag, 02.05.2023 Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy

Germany-Retail Sales

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-flash inflation

ECB bank supervisor Enria speaks at a conference

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Factory Orders Mittwoch, 03.05.2023 Euro Zone-Unemployment

United States-ADP

German finance minister Christian Lindner and the president of the Kiel Institute for the World Economy Moritz Schularick speak about new business models for the German economy.

ECB bank supervisor af Jochnick speaks at a conference

United States-Fed policy decision – Fed Chair Jerome Powell holds news conference after release of U.S. Fed policy decision. Donnerstag, 04.05.2023 China Caixin manufacturing PMI

Germany-PMI Services

Euro Zone-ECB rate decision

ECB’s Lagarde speaks to reporters following monetary policy meeting

United States-Jobless Freitag, 05.05.2023 Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

United States-Employment

Federal Reserve Board Governor Cook gives commencement address

St, Louis Federal Reserve Bank President Bullard speaks on economy

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.920/16.000/16.085 Punkte Unterstützungsmarken: 15.700/15.770/15.800/15.880 Punkte Nach einem schwachen Auftakt setzte der DAX® zu einem 200 Punktesprint auf 15.900 Punkte an. Gelingt nun der Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 15.920 Punkten? Knackt der Leitindex die Marke, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenial bis 16.000/16.085 Punkte. Die Bullen zeigen sich aktuell recht selbstbewusst. Rücksetzer bis 15.700 Punkten könnten somit als Kaufgelegenheit betrachtet werden. Ein Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens unterhalb von 15.700 Punkten ab. Die jünste Kursentwicklung des DAX® sorgte dafür, dass das Volatilitätsbarometer für den DAX®, der VDAX® new weiterhin im Bereich des 3-jährigen Tiefs notiert. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 30.03.2023 –28.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.04.2016 – 28.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,11 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 270,88 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2023; 17.00 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,65 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,80 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2023; 17:00 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,70 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,21 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2023; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX – Anleger warten auf die Entscheidungen von EZB und Fed. Dividendensaison läuft. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.