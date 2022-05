Wochenausblick: DAX – Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Auto- und Wasserstoffaktien im Fokus!

Nach einem schwachen Wochenstart drehten die Aktienmärkte Mitte der Woche mehrheitlich nach oben. Für DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 reichte es am Ende für ein Wochenplus zwischen 2,8 und 3,4 Prozent. Dabei profitierten die Aktienindizes vor allem von robusten Wirtschaftsdaten und einer Stabilisierung an den Anleihemärkten. Aus technischer Sicht deuten die drei Leitindizes nun sogar einen Ausbruch aus ihrem jeweiligen seit Jahresbeginn gebildeten Abwärtstrend an. Ob sich diese Signale bestätigen und DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 eine nachhaltige Erholung einleiten, wird sich kommende Woche zeigen. Maßgebliche Impulse könnten von den zur Veröffentlichung anstehenden Inflationszahlen und Arbeitsmarktdaten kommen.

An den Anleihemärkten ist in der abgelaufenen Woche etwas Ruhe eingekehrt. Die Renditen 10jähriger europäischer Staatspapiere pendelten sich im Bereich der Vorwoche ein. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere gaben sogar leicht nach. Von dieser Entwicklung profitierten unter anderem Edelmetalle. So erholte sich der Goldpreis auf 1.860 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis schloss mit einem Wochenplus von rund 2,5 Prozent deutlich oberhalb der Marke von 22 US-Dollar. Der Ölpreis stieg in der zweiten Wochenhälfte auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Damit gelang der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 114,8 US-Dollar. Katalysator waren sinkende US-Rohöllagerbestände und Sorgen um eine Angebotsknappheit. Der Euro/US-Dollar drehte nach einer Rally am Montag im Bereich von 1,07 US-Dollar in eine Seitwärtsbewegung.

Unternehmen im Fokus

Die Erholung des DAX® wurde von der breiten Mehrheit der Mitglieder getragen. 38 Titel konnten sich gegenüber der Vorwoche verbessern. Die größten Sprünge nach oben verbuchten Delivery Hero, Deutsche Bank (beide zweistellig) sowie Siemens. Bei Delivery Hero und HelloFresh könnte es kommende Woche spannend werden. Ende nächster Woche entscheidet das Gremium der Deutsche Börse darüber, welche Titel in den DAX®-Indizes verbleiben beziehungsweise auf- oder absteigen. In der Vorwoche zählten sie noch zu den großen Gewinnern. In der abgelaufenen Woche nahmen Investoren bei E.On und RWE Gewinne mit. In der zweiten Reihe legten die Aktien von Befesa, Ceconomy, Commerzbank, Freenet und Rational überdurchschnittlich stark zu. Die Aktie von Deutsche Euroshop stieg nach einem Übernahmeangebot über 40 Prozent nach oben.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der zurückliegenden Woche der auf Stimmungsindikatoren basierende Deutschland Top Aktien Index und Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen II Index.

Kommende Woche veröffentlichen unter anderem HP und Salesforce Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. BioNTech, Dermapharm, Deutsche Wohnen, Eckert & Ziegler, Klöckner, Krones, New Work, Nordex, Salzgitter, SMA Solar und Wacker Neuson laden zur Hauptversammlung. In den USA und Deutschland werden nächste Wochen Zahlen zum Autoabsatz veröffentlicht. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Der deutsche Verband der Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Daten zum Auftragseingang.

Wichtige Termine Feiertagsbedingt sind die Aktienmärkte in den USA am Montag geschlossen MONTAG, 30. Mai 2022 Deutschland – Außenhandelspreise, April

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Mai endgültig

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Mai Dienstag, 31. Mai 2022 China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Mai

Frankreich – Verbraucherpreise, Mai vorläufig

Frankreich – BIP, Q1 detailliert

Frankreich – Konsumausgaben, Mai

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Mai

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai vorläufig

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Mai

USA – Verbrauchervertrauen, Mai MITTWOCH, 01. Juni 2022 China – Caixin PMI Industrie für China, Mai, endgültig

Deutschland – Einzelhandelsumsatz, April

Deutschland – S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland für Mai, detaillierts Ergebnis

Europa – S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Mai, detailliertes Ergebnis

Europa – Arbeitsmarkt, April

USA – Bauausgaben, April

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Mai DONNERSTAG, 02. Juni 2022 Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, April

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Mai

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. Mai

USA – Produktivität Q1, endgültig

USA – Auftragseingang Industrie, April FREITAG, 03. Juni 2022 Deutschland – Außenhandel

Frankreich – Industrieproduktion, April

Deutschland – S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Mai, detailliert

Europa – S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Mai, detailliert

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, April

USA – Arbeitsmarktbericht, Mai

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Mai

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.500/14.820/15.285 Punkte Unterstützungsmarken: 13.380/13.600/13.900/14.200/14.300 Punkte 400 Punkte in zwei Handelstagen – nach diesem Sprint in der zweiten Wochenhälfte gelang dem DAX® der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 13.900 Punkte. Damit eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Erholungspotenzial bis 14.500 und im weiteren Verlauf bis 14.820 Punkte. Rücksetzer auf 13.900 Punkte werden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Tiefer sollte es allerdings nicht gehen. Dann würden die Bären wieder versuchen, das Zepter in die Hand zu bekommen. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 21.01,2021 – 27.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.05.2014– 27.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6W46 3,09* 14.100 14.600 16.08.2022 DAX® HB6W4A 2,45* 14.500 15.000 16.08.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.05.2022; 17:10 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6W5C 2,55* 14.900 14.400 16.08.2022 DAX® HB6W5G 3,27* 15.300 14.800 16.08.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.05.2022 17:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

