Wochenausblick: DAX im Aufwind. Inflationszahlen und Autowerte im Fokus!

„Aktienrally“ und „Kursfeuerwerk“ waren die meistgenutzten Begriffe auf den Finanzportalen zum Wochenschluss. Feierstimmung trotz einer US-Inflationsrate von 7,7 Prozent. Spekulationen darauf, dass der Zenit in der Teuerungsrate in den USA überschritten ist und die US-Notenbank den Fuss vom Gas nimmt, trieben die Anleger wieder in Aktien. So verbesserten sich DAX® und EuroStoxx®50 im Vergleich zur Vorwoche jeweils um über fünf Prozent. Zu den größten Gewinnern zählten dabei oftmals die größten Verlierer des Jahres und Unternehmen, die starke Zahlen präsentierten. In Europa geht der Datenreigen nächste Woche weiter. Zudem dürfte der Klimagipfel die Schlagzeilen beherrschen.

Ob Europa dem Weg in den USA folgt und den Höhepunkt in der Inflationsrate bereits überschritten hat, ist derweil noch fraglich. Hat die EZB doch mit einiger zeitlicher Verzögerung gegenüber den USA an der Zinsschraube gedreht. Dies spiegelte sich zum Wochenschluss am Anleihemarkt wider. Während die Renditen in den USA am Freitag weiter deutlich nachgaben legten sie in Europa mehrheitlich etwas zu. Zu den größten Profiteuren der Entwicklung in den USA zählten in den zurückliegenden Handelstagen Edelmetalle wie Gold und Silber, die acht beziehungsweise 12 Prozent seit dem jüngsten Tief zulegten. Der Ölpreis steckt hingegen in der Seitwärtsrange zwischen 90 und 100 US-Dollar fest.