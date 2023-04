Wochenausblick: DAX mit freundlichem Wochenschluss. Berichtssaison und Inflationszahlen im Fokus.

Zum Wochenschluss gab es aus der ersten Börsenliga eine Reihe guter Nachrichten. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA bremsten den DAX® zunächst jedoch aus. Im weiteren Verlauf drehten die europäischen Aktienbarometer in die Gewinnzone. In der kommenden Woche kommt die Berichtssaison in Fahrt. Zudem werden Inflationszahlen erwartet. Auf die Märkte warten somit eine Reihe von potenziellen Impulsgebern.

Mit der positiven Stimmung an den Aktienmärkten gaben die Anleihekurse zum Wochenschluss weiter nach. Der Aufwärtstrend bei den Renditen kurz- und langfristiger Staatspapiere hält somit an. Möglicherweise geben die anstehenden Verbraucherpreise Indizien für den weiteren EZB-Zinskurs. Nachdem Spekulationen auf eine mögliche Zinspause weiter nachgelassen haben, verloren die Aufwärtsentwicklungen bei Gold und Silber an Schwung. Ein ähnliches Bild zeichnete der Ölpreis. Von der Zwischenrally nach der überraschenden Verkündung einer Förderkürzung seitens der OPEC+ Staaten ist nichts mehr übrig. Das gerissene Gap ist geschlossen.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung bei den Einzelwerten war in der abgelaufenen Woche stark von Unternehmensmeldungen beziehungsweise den veröffentlichten Daten geprägt. Gute Zahlen beflügelten im Wochenverlauf die Aktien von MTU Aero Engines und SAP. Darüber sorgen Speklutionen um eine Aufspaltung bei Brenntag für Kursgewinne. Schwach präsentierten sich hingegen Sartorius und Autobauer wie Porsche Holding und VW.

Kommende Woche kommt die Berichtssaison in Fahrt. Aus Europa melden unter anderem ABB, Aixtron, Atoss Software, BASF, Beiersdorf, CureVac, Danone, Delivery Hero, Deutsche Bank, Deutsche Börse, GlaxomSmithKline, HelloFresh, Kering, Kion, MTU Aero Engines, Nestlé, Novartis, Philips, Puma, Roche, Software AG, Symrise und TotalEnergies Zahlen zum abgelaufenen Quartal. In den USA öffnen unter anderem Boeing, Coca Cola, General Electric und Meta Platforms die Bücher. BASF, Carrefour, Danone, Shop Apotheke laden jeweils zur Hauptversammlung. Mit den Hauptversammlungen rücken die Dividenden in den Fokus der Anleger. Im UC European Dividend Stars Index starke Dividendenzahler Aus Europa in einem Index zusammengefasst.

Wichtige Termine

Montag, 24.04.2023

Germany-Ifo Business Sentiment April

ECB bank supervisor Enria speaks

ECB board member Panetta speaks

Kieler Konjunkturgespräche – „Re-Energizing the World Economy“

Commerce Dept. issues annual revisions to U.S. Retail Sales through March 2023, for seasonally adjusted and unadjusted data.

Dienstag, 25.04.2023

Kieler Konjunkturgespräche – „Re-Energizing the World Economy“

Federal Reserve Bank of Philadelphia issues Nonmanufacturing Business Outlook Survey for April.

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Mittwoch, 26.04.2023

Germany-GfK consumer confidence

ECB bank supervisor Enria speaks at a conference

ECB Vice President de Guindos speaks

United States-Durables

Donnerstag, 27.04.2023

Euro Zone-Sentiment

United States-GDP Advance Q1

United States-Initial Jobless claims

Freitag, 28.04.2023