Wochenausblick: DAX mit starkem Schlusssprint. Dividendensaison läuft!

Die Aktienmärkte pendelten in der abgelaufenen Woche in der Range der zurückliegenden Wochen. Weder der Datenreigen der Unternehmen noch die EZB und Fed konnten den Aktien im Wochenverlauf signifikante Impulse geben. Zum Schluss der Woche hatten allerdings die Bullen das Zepter an sich gerissen und den DAX® in den Bereich der Oberkante des Seitwärtstrends geschoben. Möglicherweise gelingt dem Leitindex kommende Woche der Ausbruch.

Die Umschichtungen zugunsten der Aktien drückte zum Wochenschluss auf die Anleihenkurse. Die Renditen 2- und 10jähriger Staatspapiere zogen somit leicht an. Sowohl in weiten Teilen Europas als auch in den USA bleibt Trend bei den Renditen von Staatspapieren zunächst weiterhin abwärtsgerichtet. Bei den Edelmetallen zeigten die Notierungen im Wochenverlauf teilweise kräftige Schwankungen. Dies gilt vor allem für den Goldpreis, derzeitweise auf 2.050 US-Dollar pro Feinunze nach oben sprang ehe er einen großen Teil der Wochengewinne am Freitag wieder einbüßte. Die Erholung an den Aktienmärkten färbte auch auf die Anleger am Ölmarkt ab. So stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zum Wochenschluss über die Marke von 75 US-Dollar und distanzierte sich damit deutlich vom Wochentief von 71,28 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Die zurückliegende Woche war erneut stark von den Unternehmensergebnissen für das vergangene Geschäftsquartal geprägt. Unternehmen wie BMW wurden für starke Zahlen in Q1 belohnt. Konzerne wie Adidas verbuchten einen deutlichen Gewinnrückgang. Im Vorfeld wurden allerdings schlechtere Zahlen befürchtet. So schraubte sich das Papier dennoch nach oben. Éine Reihe von Konzernen wie beispielsweise Zalando konnten die Erwartungen jedoch nicht erfüllen und wurden entsprechend an der Börse abgestraft. Bei den vermeintlichen DAX®-Verlierern wie Allianz, Deutsche Post und Mercedes-Benz lohnt in diesen Tagen ein zweiter Blick, denn aktuell laden viele Unternehmen zu den jährlichen Hauptversammlungen ein. Am darauffolgenden Handelstag wird die Dividende ausbezahlt. Dies sorgt oftmals zu deutlichen Kursabschlägen. In den USA haben die meisten Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene Quartal bereits vorgelegt. In Europa müssen noch einige Unternehmen ihre Bücher öffnen. Kommende Woche melden unter anderem ADVA Optical, BioNTech, Brenntag, Credit Agricole, Daimler Truck, Dürr, E.On, Fresenius, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Hensoldt, Jungheinrich, K+S, Nordex, Norma Group, Salzgitter, Siemens Healthineers, PayPal und Wacker Neuson (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Deutsche Lufthansa, Hugo Boss, K+S, Rational, Rheinmetall, SGL Carbon, Varta und VW laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Wichtige Termine Montag 8. Mai 2023 Germany-Industrial production

Euro Zone-Sentix Index Dienstag 9. Mai 2023 China (Mainland)-Trade balance

Federal Reserve Board Governor Jefferson participates in virtual conversation

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

New York Federal Reserve Bank President Williams speaks before Economic Club of New York Mittwoch 10. Mai 2023 Germany-Inflation Final

United States-CPI Donnerstag 11. Mai 2023 G7 Finance Ministers and Central Bank Governors‘ Meeting in Niigata

China (Mainland)-Inflation

United Kingdom-BoE Bank rate decision

United States-Initial Jobless Claims

United States-PPI demand

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on financial stability Freitag 12. Mai 2023 G7 Finance Ministers and Central Bank Governors‘ Meeting in Niigata

France-Inflation Final

United States-Imports/Exports

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.820/15.860/15.900/15.960 Punkte Unterstützungsmarken: 15.630/15.660/15.685/15.720/15.780 Punkte Zum Wochenschluss ist der Knoten scheinbar geplatzt. In einem fulminanten Sprint schob sich der DAX® in den Bereich des Jahreshochs von 15.960 Punkten. Hält dieses Aufwärtsmomentum rückt die nächste Hürde bei 16.010 Punkten in greifbare Nähe. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 15.870 und 15.900 Punkten eine Unterstützungszone. Ein Stimmungswechsel deutet sich frühestens unterhalb dieser Zone an. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 03.04.2023 –05.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.05.2016 – 05.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,43 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 271,43 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 17.10 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 32,05 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,78 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 17:10 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,81 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 12,96 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 17:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX mit starkem Schlusssprint. Dividendensaison läuft! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.