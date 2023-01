Wochenausblick: DAX mit Wochenplus. Notenbanken und Datenflut warten auf die Anleger!

In der abgelaufenen Woche nahmen die Bullen den Fuss etwas vom Gas. Dennoch konnten Standardwerteindizes wie der DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 den in der Vorwoche verbuchten Rücksetzer wieder ausgleichen. Unterstützung kam unter anderem von robusten US-Wirtschaftszahlen. So schloss der DAX® mit einem Wochenplus von 0,7 Prozent bei 15.140 Punkten und der EuroSTOXX®50 1,3 Prozent höher bei 4.175 Punkten.

An den Anleihemärkten blieb es in der zurückliegenden Woche relativ ruhig. So pendelten die Renditen 10jähriger Staatspapiere in eine engen Range um den Schlussstand der vorangegangenen Woche. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Die Notierungen für Gold und Silber blieben stabil während die Kurse für Palladium und Platin mit Abschlägen aus der Woche gingen. Im Vorfeld des Treffens der OPEC+ Staaten bewegte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil in der Bandbreite der Vorwoche.

In der kommenden Woche werden eine Flut von Unternehmen Geschäftszahlen veröffentlichen. Zudem werden zahlreiche Wirschafts- und Inflationsdaten veröffentlicht und EZB sowie die FED entscheiden über die Leitzinsen. Es verspricht somit eine bewegte Woche zu werden.

Unternehmen im Fokus

Im DAX® standen in der abgelaufenen Woche neben Infineon vor allem die Fahrzeughersteller BMW, Daimler Truck, Mercedes-Benz sowie der Zulieferer Continental auf den Einkaufszetteln der Anleger. Kommende Woche werden aus Deutschland und USA Zulassungszahlen gemeldet. Zu den größten Verlierern zählten Airbus, Fresenius und SAP. Der Softwareriese konnte mit dem Zahlenwerk für 2022 und dem Ausblick auf 2023 die Investoren nicht überzeugen. In der zweiten Reihe fielen Bechtle, Encavis, HeidelbergerDruck und Jungheinrich mit überdurchschnittlichen Gewinnen.

Bei den Strategie- und Themenindizes verbuchten der Deutschland Top Aktien, Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index in der abgelaufenen Woche deutliche Gewinne. Der Deutschland Top Aktien basiert auf Sentiment-Indikatoren. In der zurückliegenden Woche sorgten unter anderem die Aktien von Bechtle, Encavis und Jungheinrich für Auftrieb. Beim Global Hydrogen Index präsentierten sich zuletzt unter anderem Brennstoffzellenhersteller und Paccar stark und beim Maschinenbauindex fielen Heidelberger Druck und Süss Micro durch überdurchschnittliche Kursgewinne auf. Allerdings sei angemerkt, dass historische Betrachtungen kein Indiz für künftige Entwicklungen sind.

In der kommenden Woche werden in Europa unter anderem Atoss, Deutsche Bank, DWS Group, Novartis, Philips, Roche, Sanofi, Siemens Games, Siemens Healthineers, Siltronic, Software AG, Spotify, UBS und Vantage Towers Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. In den USA stehen die Daten von Alphabet, Amazon, AMD, Amgen, Apple, Caterpillar, Eli Lilly, ExxonMobil, General Motors, McDonalds, Merck, Meta, Pfizer, Qualcom, Snap und T-Mobil US zur Veröffentlichung an. ThyssenKrupp und Verbio laden zur Hauptversammlung. Aus Deutschland und den USA werden zudem Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen erwartet. Wichtige Termine MONTAG, 30. JANUAR Deutschland: Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, Q4 DIENSTAG, 31. JANUAR Fed beginnt ihre zweitägige Zinssitung

China: Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen, Januar

Frankreich: BIP Q4, erste Schätzung

Frankreich: Konsumausgaben, Dezember

Deutschland: Einzelhandelsumsatz, Dezember

Frankreich: Verbraucherpreise, Januar, vorläufig

Deutschland: Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, Januar

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

Eurozone: BIP Q4, vorläufige erste Schätzung

Italien: BIP Q4, vorläufig

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, Januar

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolio-Updates und der CSPP-Wertpapierleihdaten

USA: Einkaufsmanagerindex Chicago, Januar

1600 USA: Verbrauchervertrauen, Januar MITTWOCH, 1. FEBRUAR China: Caixin PMI Industrie, Januar, endgültig

Deutschland: S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar, detailliert

Eurozone: Verbraucherpreise, Januar, vorläufig

Eurozone: Arbeitsmarkt, Dezember

USA: ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar

USA: Autoabsatz, Januar

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar

Fed: Zinsentscheid – 2030 PK mit Fed-Chef Powell DONNERSTAG, 2. FEBRUAR Deutschland: Außenhandel, Dezember

Zinssitzung der EZB – 1415 Zinsentscheid

USA: Produktivität, Q4

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW04

USA: Auftragseingang Industrie, Dezember FREITAG, 3. FEBRUAR China: Caixin PMI Services, Januar

Frankreich: Industrieproduktion, Dezember

Deutschland: S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex, Januar

Eurozone: S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex, Januar

EZB: Veröffentlichung der EZB-Umfrage unter professionellen Prognostikern

Eurozone: Erzeugerpreise, Dezember

USA: Arbeitsmarktbericht, Januar

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Januar

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.260/15.430/16.170 Punkte Unterstützungsmarken: 14.360/14.550/14.920/15.000 Punkte Zum Wochenschluss pendelte der DAX® in einer engen Range um den Schlussstand des Vortags. Der Trend bleibt damit aufwärtsgerichtet. Unterstützung findet der Leitindex bei 14.920 Punkte. Solange diese Marke nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Allerdings warten kommende Woche eine Fülle von Nachrichten und Entscheidungen auf die Investoren. Die Schwankungen konnten somit zunehmen.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 06.10.2021 – 27.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.01.2016 – 27.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB4AK5 265,12 11.500 27.500 16.06.2023 DAX® HB4UFQ 331,97 10.500 35.000 15.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2023; 17:35 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 23,11 15 14.125,966159 14.630,263151 Open End DAX® HC01HP 15,86 20 14.378,193345 14.756,33983 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2023; 17:35 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 8,58 -15 16.141,296048 15.636,073482 Open End DAX® HC30J6 5,09 -20 15.889,068863 15.510,909024 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.01.2023; 17:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

