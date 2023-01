Wochenausblick: DAX schließt bei rund 15.000 Punkten. ifo, US-BIP und Tesla stehen nächste Woche im Fokus!

In der abgelaufenen Woche hatten erneut Nebenwerteindizes wie der MDAX® und SDAX® die Nase vorn und retteten sich am Freitag auf Wochensicht noch in die Pluszone während der DAX® rund 0,7 Prozent gegenüber der Vorwoche verlor. Andere europäische Leitindex wie der CAC®40 und EuroSTOXX®50 mussten ebenfalls etwas Federn lassen. Für Unruhe sorgten in der zweiten Wochehälfte vor allem Aussagen von EZB-Mitgliedern über einen anhaltend restriktiven Zinskurs und teils durchwachsene US-Wirtschaftszahlen. In der kommenden Woche werden eine Reihe von Frühindikatoren und eine erste Schätzung für das US-BIP in Q4 2022 veröffentlicht, die den Märkten signifikante Impulse geben können. Darüberhinaus werden eine Reihe von Unternehmen, Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal bekanntgeben.

An den Rentenmärkten zeigten sich in den zurückliegenden Handelstagen teils kräftige Schwankungen. Zum Wochenschluss lag die Rendite für 10jährige Staatspapiere mehrheitlich wieder im Bereich der Vorwoche. Der Abwärtstrend der Renditen ist damit noch intakt. Bei den Edelmetallen war im Wochenverlauf wenig Bewegung zu beobachten. Die einzige Ausnahmen war Platin, das im Vergleich zur Vorwoche rund 3,5 Prozent verlor. Am Ölmarkt versuchten die Bullen, die Oberhand zu behalten. Allerdings konnte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil die Widerstandsmarke von 87 US-Dollar nicht überwinden. Neue Kaufimpulse gibt es frühestens oberhalb dieser Marke.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche zeigte der DAX® ein gemischtes Bild. Covestro, Deutsche Post und Fresenius Medical Care setzten ihren Erholungskurs fort. Die Münchener Rück erreichte sogar den höchsten Stand seit August 2001. Auf der Verliererseite standen neben den Autobauern BMW und Mercedes-Benz die Anteilsscheine von Continental, Merck und Vonovia. In der zweiten Reihe fielen neben Lufthansa und Fraport die Aktien von K+S und Sixt durch deutliche Kursgewinne auf. Encavis und HelloFresh verbuchten hingegen zweistellige Verluste. In den USA konnten Alphabet und Tesla dank eines Kurssprungs am Freitag auf Wochensicht ein deutliches Plus einfahren.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes in der zurückliegenden Woche zählten der Deutschland Top Aktien Index, der SDG Transatlantic Leaders Index sowie der STOXX® Europe 600 Insurance Index. Beim Deutschland Top Aktien Index waren die Aktien von Fraport, Hensoldt, Lufthansa und Rheinmetall überaus stark gefragt und bügelten die teils deutlichen Verluste von Encavis, Siltronic und TAG Immobilien aus. Der SDG Transatlanitic Leaders profitierte zuletzt vor allem von der starken Performance europäischer Blue Chips. In der abgelaufenen Woche fielen die Indexmitglieder Avanza, Fabege, Sika und Telecom Italia durch überdurchschnittliche Kursgewinne auf. In der kommenden Woche gewinnt die Berichtssaison an Fahrt. In Europa werden die Daten von Alstom, ASML, Easyjet, Givaudan, H&M, Lonza, Nokia, SAP, Sartorius und STMicroelectronics erwartet. Aus den USA werden unter anderem American Express, AT&T, Boeing, Chevron, Dow, General Electric, Intel, Johnson & Johnson, Microsoft, Tesla, Texas Instrument und Verizon Geschäftszahlen veröffentlichen. Wichtige Termine

MONTAG, 23. Januar

Japanische Notenbank veröffentlicht das Protokoll der Zinssitzung vom 19./20. Dezember 2022

Bundesbank-Monatsbericht – Januar 2023

Statement von EZB-Direktor Panetta vor dem Ausschuss des Europäischen Parlaments für Wirtschaft und Währung (ECON)

Eurozone: Verbrauchervertrauen, Januar, vorläufig

Vereinigte Staaten: Frühindikatoren, Dezember

Rede von EZB-Präsidentin Lagarde beim Jahresempfang der Deutschen Börse in Eschborn

DIENSTAG, 24. Januar

Deutschland: GfK-Konsumklimaindex, Februar

Frankreich: Geschäftsklima, Januar

Deutschland: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), Januar, vorläufig

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), Januar, vorläufig

Großbritannien: CBI-Umfrage Auftragseingang Industrie, Januar

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten

EZB: Veröffentlichung des konsolidierten Finanzberichtes des Eurosystems

EZB-Bankenaufseherin af Jochnick nimmt am Paneldiskussion „Regulated Financial Service Providers“ auf der 11. Konferenz des Institute for Law and Finance „The Next Systemic Financial Crisis – Where Might it Come From? Financial Stability in a Polycrisis World“ teil

MITTWOCH, 25. Januar

Bundesbankpräsident Nagel, Vizepräsidentin Buch nehmen an der Kabinettsitzung teil

Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex, Januar

Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt Jahreswirtschaftsbericht 2023 vor

DONNERSTAG, 26. Januar

Italien: Verbrauchervertrauen, Januar

Italien: Geschäftsklima, Januar

PK des Bundesverbands Groß- und Außenhandel (BGA) zum Thema „Wirtschaftliche Lage und Perspektive des deutschen Großhandels“

USA: Auftragseingang Langlebige Güter 12/22

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW03

USA: BIP Q4, erste Schätzung

USA: Eigenheimabsatz, Dezember

FREITAG, 27. Januar

Japan: Verbraucherpreise für Tokio, Januar

Deutschland: Außenhandelspreise, Dezember

Frankreich: Verbrauchervertrauen, Januar

EZB: Nationale Bilanz der monetären Finanzinstitute des Euro-Zone, ohne Eurosystem

Eurozone: EZB veröffentlicht Geldmenge M3, Dezember

EZB: Wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen in der Euro-Zone nach institutionellen Sektoren

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, Dezember

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Januar, endgültig

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.260/15.430/16.170 Punkte Unterstützungsmarken: 14.110/14.360/14.560/14.810/15.000 Punkte Der DAX® machte am Freitag einen großen Teil der Verluste des Vortags wieder weg. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild jedoch unverändert. Auf der Oberseite bremst die Widerstandszone zwischen 15.260 und 15.430 Punkten die Bären aktuell aus. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 14.560 und 14.810 Punkten eine breite Unterstützungszone. Solange diese Zone nicht verletzt wird, ist der seit Anfang Oktober gebildete Aufwärtstrend intakt.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 30.09.2021 – 20.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.01.2016 – 20.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB4AK5 261,20 11.500 27.500 16.06.2023 DAX® HB4UFQ 326,12 10.500 35.000 15.09.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.01.2023; 17:05 Uhr; Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 20,56 15 13.927,614458 14.424,830294 Open End DAX® HC01HP 13,65 20 14.176,29996 14.549,136649 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.01.2023; 17:05 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 9,99 -15 15.914,645814 15.416,5174 Open End DAX® HC30J6 6,36 -20 15.665,960312 15.293,110457 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.01.2023; 17:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX schließt bei rund 15.000 Punkten. ifo, US-BIP und Tesla stehen nächste Woche im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.