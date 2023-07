Wochenausblick: DAX schließt mit neuem Rekord. Apple, Amazon und Infineon im Blickpunkt

Leitzinserhöhungen haben ihren Schrecken verloren. Zwar ist weiterhin noch offen, wann in der Eurozone und den USA das Zinspeak erreicht ist. Dennoch reagierten DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 gelassen auf die Erhöhungen in der abgelaufenen Woche. Für den DAX® reichte es zum Wochenschluss sogar für ein neues Allzeithoch. Kommende Woche rücken Wirtschaftsdaten aus China und den USA in den Fokus der Investoren. Darüberhinaus werden zahlreiche Blue Chips aus Europa und Tech-Giganten wie Apple und Amazon Quartalszahlen vorlegen.

An den Anleihemärkten in Europa blieb es im Wochenverlauf ruhig. Kurz- und langlaufende Staatspapiere pendelten in einer engen Range. Nachdem Fed-Chef Jerome Powell sich nicht zu Aussagen bezüglich einer möglichen Zinspause hinreißen ließ, zogen die Renditen langfristiger US-Papiere in der zweiten Wochenhälfte an. Diese Entwicklung hinterließ auch bei den Wechselkursen und Edelmetallen Spuren. Der Euro/Dollar-Kurs gab dabei deutlich nach und die Notierungen für eine Feinunze Gold sowie Silber gerieten stark ins Schwanken. Robust zeigte sich in der abgelaufenen Woche hingegen der Ölpreis. Nach dem gelungenen Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittlinie werden die Bullen beim Brent Crude Oil mutiger.

