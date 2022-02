Wochenausblick: DAX schwächelt. ifo und Fed im Fokus!

Zum Wochenschluss erschienen wieder mehrheitlich Minuszeichen auf den Kurstafeln. Der Ukraine-Konflikt sorgt für große Unsicherheit. kommende Woche wollen sich US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow treffen. Ob dies zur Befriedung beiträgt, ist zunächst offen. Die Anleger gehen aktuell jedoch in die Defensive. So schlossen DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 mit einem Wochenminus zwischen 1,0 und 1,9 Prozent.

Das neue Onemarkets Magazin ist da! Darin lesen Sie unter anderem, wie es 2022 mit den Aktienmärkten weiter geht, wie Investoren vom Ausbau des 5G-Netzes profitieren können und vieles mehr. Klicken Sie rein!

Die Entwicklungen an den Anleihemärkten wurden in der abgelaufenen Woche sowohl von der Ukraine-Krise aber vor allem von Spekulationen auf die nächsten Schritte der Notenbanken getrieben. Nach einem Rendite-Piek zur Wochenmitte gaben die Renditen in der zweiten Wochenhälfte mehrheitlich etwas nach. Die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere sank gar unter die Marke von 2 Prozent. Im nächsten Woche halten zahlreiche Notenbankgouverneure und Direktoren der EZB Reden. Diese könnten durchaus am Anleihemarkt Wirkung zeigen. Bei den Edelmetallen haben die Bullen das Zepter in der Hand. Der Goldpreis verbesserte sich auf knapp 1.900 US-Dollar – dem höchsten Stand seit Sommer 2021. Wie bereits gestern an dieser Stelle beschrieben, steuert der Ölpreis die untere Begrenzung der aktuellen Tradingrange von 91/96 US-Dollar an. Nun ist das Augenmerk auf die Unterstützung bei rund 91 US-Dollar gerichtet. Sinkt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil unter dieses Level, droht eine Konsolidierung bis 86 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Im DAX® präsentierte sich in der abgelaufenen Woche ein zwiespältiges Bild. Die Anteilsscheine von Beiersdorf, Delivery Hero und MTU Aero Engines konnten ordentlich Boden gutmachen. Finanztitel wie Allianz und Deutsche Bank sowie Techaktien wie Infineon gaben hingegen überdurchschnittlich stark nach. In der zweiten Reihe fielen unter anderem die Aktien von Commerzbank, Fraport und K+S mit deutlichen Kursgewinnen auf.

Zu den stärksten Indizes zählte in der zurückliegenden Woche der Immobilienindex FTSE EPRA Nareit Eurozone Index Net TRI sowie der Global Hydrogen Index.

In der nächsten Woche melden unter anderem Aixtron, ASM International, AXA, BASF, Coca Cola, Danone, Deutsche Telekom, eBay, Fresenius, Fresenius Medical Care, Kronen, Henkel, Mercedes-Benz, Moderna, Puma, Stellantis, Telefonica Deutschland und Uniper Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Bayer lädt zum Bayer Pharma Media Day und die Software AG zum Investorentag. Wichtige Termine MONTAG, 21. FEBRUAR USA – Märkte geschlossen wegen Feiertags Deutschland – Erzeugerpreise gewerbliche Produkte, Januar 2022

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für FEBRUAR, vorläufig

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für FEBRUAR, vorläufig

USA – Die Gouverneurin des Federal Reserve Board, Bowman, spricht über „A View From the Fed“ vor der American Bankers Association Conference for Community Bankers DIENSTAG, 22. FEBRUAR Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Februar

USA – Verbrauchervertrauen, Februar

USA – FED-Präsident von Atlanta, Bostic redet über „Role of the Federal Reserve in the Community“ und nimmt an einer moderierten Veranstaltung mit Studenten der Duke University teil MITTWOCH, 23. FEBRUAR Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für März

Frankreich – Geschäftsklima, Februar

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar endgültig DONNERSTAG, 24. FEBRUAR Europa – EZB-Vertreter Fernandez-Bollo nimmt an der Paneldiskussion „Priorities for improving the EU banking crisis management framework“ des Eurofi High Level Seminar teil

Europa – EZB-Direktorin Isabel Schnabel nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Unwinding QE“ auf einer von der Bank of England organisierten Konferenz teilFrankreich – Verbrauchervertrauen, FEBRUAR

USA – Gouverneur des Federal Reserve Board, Waller, spricht vor dem Economic Forecast Project der University of California, Santa Barbara (UCSB) über die WirtschaftsaussichtenUSA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. FEBRUAR

USA – BIP, Q4, zweite Schätzung

USA – FED-Präsident von Richmond, Barkin, nimmt an einer Podiumsdiskussion über die Wirtschaft und den Aufschwung in Maryland teil, bevor die Handelskammer von Maryland eine virtuelle „State of the State“-Veranstaltung ausrichtet

USA – Eigenheimabsatz, Januar

USA – FED-Präsident von Atlanta, Bostic spricht über „Banking on Success in a Digital Era“ und nimmt an einer virtuellen Konferenz der Bank of Atlanta teil

USA – FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, spricht über die wirtschaftlichen und monetären Aussichten vor der virtuellen Wirtschaftsprognose 2022, die vom Alfred Lerner College of Business & Economics der University of Delaware, dem Zentrum für wirtschaftliche Bildung und Unternehmertum, und Lyons Companies veranstaltet wird FREITAG, 25. FEBRUAR Deutschland – BIP Q4, detailliertes Ergebnis

Frankreich – Konsumausgaben, Januar

Frankreich – BIP, Q4 detailliert

Frankreich – Verbraucherpreise, Februar vorläufig

Europa – Finanzminister der Eurozone beraten über Inflation, Bankenunion und makroökonomische Ungleichgewichte

Europa – Treffen der Euro-Gruppe (bis 26.02)

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Februar endgültig

USA – CPE-Preisindex, Januar – Entwicklung der Preise für einen festen Warenkorb von Konsumgütern und Dienstleistungen, die von US-Bürgern gekauft wurden

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Januar

USA – Persönliche Einkommen und Konsum, Januar

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar endgültig Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.240/15.300/15.450/15.550/15.680/ Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/14.950/15.075 Punkte Die Woche endete für den DAX® wie sie begann. Mit Verlusten. Das Aufbäumen der Bullen Mitte der Woche wurde also nicht belohnt. Vielmehr tauchte der Leitindex zum Wochenschluss auf 15.075 Punkte und damit der letzten Unterstützungsmarke vor dem 15.000 Punktelevel. Ein weiterer Rücksetzer auf 14.950/15.000 Punkte ist nicht ausgeschlossen. Anzeichen für eine Erholung gibt es frühestens bei einer Stabilisierung oder oberhalb von 15.300 Punkten. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 16.11.2021–18.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.02.2015– 18.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4WWU 3,39* 14.700 15.200 15.03.2022 DAX® HR4WWX 2,44* 15.100 15.600 15.03.2022 * max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.02.2022; 16:45 Uhr Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR50ZW 4,23* 16.200 15.700 15.03.2022 DAX® HR50ZT 3,54* 15.900 15.400 15.03.2022 *max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.02.2022 16:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX schwächelt. ifo und Fed im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.