Anleihemärkte schlagen Alarm: Herausforderungen für den neuen Fed-Chef Warsh

• Steigende Renditen am US-Anleihemarkt deuten auf wachsende Inflationssorgen hin• Investoren preisen wieder mögliche Zinserhöhungen der Fed ein• Donald Trump setzt Fed politisch unter Druck

Mit dem deutlichen Renditeanstieg bei langfristigen US-Staatsanleihen sendet der US-Anleihemarkt ein klares Warnsignal an die Federal Reserve, die Inflationsrisiken ernster zu nehmen und mögliche weitere Zinserhöhungen nicht auszuschließen. Hintergrund sind zunehmende Zweifel daran, dass die durch den Iran-Krieg angeheizte Inflation nachhaltig unter Kontrolle gebracht wurde. Deshalb preisen Anleger inzwischen wieder Szenarien ein, in denen die US-Notenbank ihre Leitzinsen nicht senkt, sondern sogar erneut anhebt.

Inflation bleibt hartnäckig

Die jüngste Entwicklung bei Energiepreisen und Rohstoffen hat die Inflationssorgen erneut verstärkt. Besonders die Auswirkungen geopolitischer Spannungen und höherer Ölpreise beschäftigen die Märkte. Zugleich sehen mehrere Fed-Vertreter weiterhin Inflationsrisiken. Die Märkte zweifeln laut dem Finanzportal MarketWatch deshalb zunehmend daran, dass die bisherige geldpolitische Haltung ausreichend restriktiv ist.

Besonders aufmerksam verfolgen Investoren die Entwicklung bei langfristigen US-Staatsanleihen. So stieg die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe zeitweise auf den höchsten Stand seit 2007. Steigende Renditen gelten am Markt als Ausdruck sinkenden Vertrauens darin, dass die Inflation zeitnah wieder auf das Zielniveau der Federal Reserve zurückkehrt. In diesem Zusammenhang spiegeln die zuletzt steigenden Renditen die Sorge wider, dass die US-Notenbank möglicherweise zu früh über geldpolitische Lockerungen nachdenken könnte, weshalb Anleger eine höhere Laufzeitprämie für langfristige Papiere verlangen.

Märkte korrigieren Erwartungen an die Fed

Noch zu Jahresbeginn hatten viele Anleger fest mit Zinssenkungen gerechnet. Diese Erwartungen werden inzwischen jedoch deutlich zurückgenommen. Den Daten des CME FedWatch-Tools zufolge lässt sich erkennen, dass zum Jahresende hin immer mehr Marktteilnehmer sogar mit einer Zinserhöhung rechnen. Dabei zeigt sich auch innerhalb des Offenmarktausschusses der Federal Reserve ein differenzierteres Bild, da einige Notenbankvertreter sich zuletzt spürbar vorsichtiger mit Blick auf mögliche Lockerungen der Geldpolitik äußerten.

Zudem gab es bei der US-Zentralbank einen historischen Machtwechsel, der die Karten im geldpolitischen Gefüge neu mischt. Am Freitag wurde der vom US-Senat mit 54 zu 45 Stimmen bestätigte Trump-Kandidat Kevin Warsh im Weißen Haus als neuer Fed-Vorsitzender vereidigt und löste damit Jerome Powell ab. Während seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats betonte Warsh gegenüber den anwesenden Senatoren vehement, er sei "keine Marionette von Präsident Donald Trump" und werde vollkommen unabhängig agieren. Dennoch hat Kevin Warsh bereits einen weitreichenden "Regimewechsel" angekündigt, der eine Neugestaltung des geldpolitischen Rahmens zur Bekämpfung der anhaltenden Inflation, eine veränderte Kommunikation sowie eine forcierte Rückabwicklung der Notenbankbilanz über ein strikteres Quantitative Tightening vorsieht.

Donald Trump drängt auf niedrigen Leitzins

Dagegen hat US-Präsident Donald Trump die Federal Reserve mehrfach unter Druck gesetzt und die Währungshüter öffentlich aufgefordert, die Geldpolitik schneller zu lockern. Er argumentiert, dass niedrigere Zinsen Kredite verbilligen, die Wirtschaft ankurbeln und damit Konsum, Investitionen sowie die Entwicklung an den Aktienmärkten unterstützen können. Hinzu kommt, dass sinkende Finanzierungskosten auch die hohe US-Staatsverschuldung für die Regierung leichter tragbar machen würden.

Die derzeitige Entwicklung am Anleihemarkt steht damit zunehmend im Kontrast zu den Forderungen aus dem Weißen Haus. Während der US-Präsident auf sinkende Zinsen drängt, signalisieren viele Marktteilnehmer weiterhin anhaltende Inflationsrisiken und halten zusätzliche Zinserhöhungen zumindest für möglich. Die Unabhängigkeit der Federal Reserve wird unter dem neuen Chef Kevin Warsh somit direkt zum Amtsantritt auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.

Fazit für Anleger

Für Investoren dürfte das makroökonomische Umfeld durch den Wechsel an der Fed-Spitze und die Signale des Rentenmarktes volatiler werden. Ein länger anhaltendes Hochzinsumfeld könnte insbesondere Wachstumsaktien strukturell belasten, während defensive Sektoren an relativer Attraktivität gewinnen dürften. Marktteilnehmer sollten in den kommenden Wochen die ersten offiziellen Statements von Kevin Warsh sowie die Entwicklung der Kerninflationsrate genauestens analysieren, da hieraus die künftige Gangart der US-Geldpolitik abgeleitet werden könnte. Eine Anpassung der Portfoliodiversifikation in Richtung kürzerer Anleihelaufzeiten und substanzstarker Titel könnte sich in diesem Übergangsszenario als vorteilhaft erweisen.

Thomas Zoller, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at