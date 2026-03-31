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31.03.2026 03:46:33

Australia February Private Sector Credit +0.6% On Month, +7.8% On Year

(RTTNews) - Private sector credit in Australia was up 0.6 percent on month in February, the Reserve Bank of Australia said on Tuesday - in line with expectations and up from 0.5 percent in January.

On a yearly basis, total private sector credit was up 7.8 percent.

Housing credit rose 0.6 percent on month and 7.1 percent on year, while personal credit added 0.4 percent on month and 4.3 percent on year and business credit gained 0.8 percent on month and 9.5 percent on year.

Broad money was up 0.8 percent on month and 7.7 percent on year.

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