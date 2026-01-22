Australia Jobless Rate Falls To 4.1% In December

(RTTNews) - The unemployment rate in Australia came in at a seasonally adjusted 4.1 percent in December, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.

That was well below forecasts for 4.4 percent and down from 4.3 percent in November.

The Australian economy added 65,200 jobs last month - well exceeding forecasts for an increase of 28,300 following the loss of 21,300 jobs in the previous month.

Full-time employment increased by 54,800 to 10,101,100 people, while part-time employment increased by 10,400 to 4,582,900 people.

The participation rate was 66.7 percent - unchanged from November but missing expectations for 66.8 percent.