Britische Pfund - Australischer Dollar

1,9166
 AUD
0,0017
0,09 %
19.02.2026 01:33:44

Australia Jobless Rate Holds Steady At 4.1%

(RTTNews) - The unemployment rate in Australia came in at a seasonally adjusted 4.1 percent in January, the Australian Bureau of Statistics said on Thursday.

That was unchanged from the December reading but below expectations for 4.2 percent.

The Australian economy added 17,800 jobs last month - shy of forecasts for an increase of 20,000 following the addition of 65,200 jobs in the previous month.

The participation rate was 66.7 percent - unchanged but missing forecasts for 66.8 percent.

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Dow geht höher aus dem Handel -- ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigte sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
